Paolo Zanone e Fosca: “La passione per il teatro nel Dna”/ “La nostra compagnia…”

A “L’ora solare”, programma in onda su TV2000, sono ospiti Paolo Zanone e sua figlia Fosca. L’ex-imprenditore tessile, direttore artistico della compagnia Teatrando, se ne occupa insieme alla moglie, l’attrice Veronica Rocca. La figlia, Fosca, partecipa quando può agli spettacoli della compagnia. Il suo grande amore, però, sono i cavalli.

Amici 22 serale 2023, Ramon rifiuta il guanto contro Samuele?/ Delude Celentano

Paolo Zanone racconta: “Mia figlia è bravissima, anche la mamma fa l’attrice. Quando mia figlia è nata aveva il frenulo attaccato. Noi avevamo il terrore ma non volevamo che avesse una pronuncia sbagliata quindi l’abbiamo fatta operare. In lei subito è stata evidente la passione per gli animali, ancora prima che per il teatro. Non aveva ancora iniziato il liceo che mi aveva predetto anche non avrebbe voluto un’automobile ma un cavallo. Non è da tutti. È andata a sceglierlo tra gli animali destinato al macello. Lo abbiamo portato per i monti biellesi ed è arrivato un cavallo che guida le persone”.

GF Vip: Oriana Marzoli, accuse choc dal web/ "Che falsità! Daniele scappa…"

Paolo e Fosca Zanone: “La passione del teatro…”

Fosca Zanone, oltre agli animali, ama anche il teatro: “Non l’ho mai vissuta come un’imposizione. Già da piccola con mio fratello mi piaceva imitare personaggi. Già da piccola le persone mi dicevano ‘Ma tu sei un’attrice’. Avere un papà così è bello, perché fin da piccola ho coltivato ogni passione“. Il papà racconta: “Lei ha la nonna toscana, già siamo fortunati per questo perché abbiamo un vantaggio linguistico. Abbiamo un Dna artistico che si è prolungato ed è andato avanti”.

Christian De Sica: "Mia moglie mi dà la paghetta"/ "Maurizio Costanzo mi disse..."

Paolo Zanone, prima ancora che con il teatro, ha lavorato nell’azienda tessile di famiglia: “Mio papà dopo la guerra ha cominciato a fare il commerciante di tessuti. Nel momento in cui io ho dovuto scegliere tra Dams ed Economia e Commercio, sapevo che avrei dovuto fare la seconda. Quella è stata la sua gioia maggiore. Poco dopo lui è mancato e io ho continuato l’attività ma ho coltivato parallelamente la passione del teatro“. Riguardo la figlia Fosca, Paolo confessa: “Io sono fierissimo di lei”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA