Papà Awed, lettera al figlio all’Isola dei Famosi/ “Fiero di te, sei davvero forte”

Un bellissimo regalo quello che arriva in diretta all’Isola dei Famosi 2021 per Awed. Il naufrago viene chiamato in postazione nomination ed è qui che Ilary Blasi manda in onda un filmato in cui parla proprio del suo papà: “Vorrei sapere cosa pensa mio padre di me perché nei suoi confronti, soprattutto durante l’adolescenza, mi sono sempre sposto poco, ho sempre parlato poco con lui, perché essenso lui un po’ freddo nei toni, lasciava poco spazio alle discussioni. – ha dichiarato il concorrente, per poi svelare che – Quando sono andato via di casa, la sua presenza mi è mancata tantissimo. Mi mancava la sua onestà, la sua lealtà. Forse, col senno di poi, avrei potuto chiedergli qualche consiglio in più. La cosa che vorrei dirgli è che per me è la persona più importante al mondo, lo amo alla follia.”

Awed, sorpresa da sua padre a l’Isola dei Famosi 2021: “Sono fiero di te”

Concluso il filmato, Ilary annuncia allora ad Awed che il suo papà ha deciso di scrivergli una lettera. Ecco il suo contenuto: “Ciao Simone, sai che non sono molto bravo con le parole ma con i fatti spero di averti dimostrato che puoi sempre contare su di me. Gli errori che commettono spesso i genitori sono quelli di spingere i figli ad intraprendere le loro mancate aspirazioni, se avessimo inculcato in te le nostre aspirazioni ora non staresti vivendo questa bellissima avventura. Sei molto più forte di quanto pensi. Mi fai sentire ogni giorno fiero di essere tuo padre!” In lacrime, Awed lo ringrazia e ribadisce il suo amore.

