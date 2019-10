Papà Beyonce tumore al seno/ Quando può venire a un uomo?

Il papà di Beyonce ha un tumore al seno, una malattia che colpisce in rarissimi casi anche gli uomini. Mathew Knowles ha rivelato di essere in cura per superare questo problema, aprendo un punto di domanda su una patologia veramente molto complessa. La sua storia è stata raccontata dal diretto interessato ai microfoni della Abc e del New York Times, aprendo di fatto l’interesse alla prevenzione anche maschile in merito a questa rara patologia. I numeri dicono che se negli Stati Uniti il cancro al seno colpisce 245mila donne all’anno, invece arriva a toccare appena 2200 uomini. Dati raccolti dai Centers for Disease Control and Prevention che sono significativi, perché sebbene i numeri siano decisamente in disequilibrio va sottolineato anche come siano moltissime le persone di sesso maschile colpite da questa patologia.

Papà Beyonce tumore al seno, le sue parole

Ma come si è accorto il papà di Beyonce di essere malato di tumore al seno? In uno struggente racconto al New York Times l’uomo ha specificato che i dubbi sono nati quando ha notato delle gocce di sangue sulla camicia proprio all’altezza del petto: “Era come un puntino di penna rossa su di un foglio bianco”. Spremendo il capezzolo poi si è accorto della fuoriuscita di liquido rossastro e così ha deciso di effettuare degli esami approfonditi. E’ stata una mammografia a ravvisare un cancro nella sua fase iniziale ed è servita poi una mastectomia per rimuovere dei linfonodi e assicurarsi che il cancro non si stesse diffondendo in altre parti del corpo. Knowles ha voluto specificare che la ripresa è abbastanza facile e che basta un test genetico per scoprire la mutazione del gene Brca2 che aumenta i rischi di tumore.

