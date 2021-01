“Papa ‘caccia’ Tornielli e Ruffini?”/ La Verità: “caos interviste Tg5 e Sportweek”

Papa Francesco contro la comunicazione del Vaticano: atto numero 2, o quantomeno così la pensano Dagospia e La Verità che nelle ultime giornate hanno riportato di “voci fondate” dalla Santa Sede che parlano della furia di Bergoglio contro Andrea Tornielli e Paolo Ruffini, i vertice della comunicazione vaticana scelti personalmente da Papa Francesco dopo il “caos” della lettera di Ratzinger ‘modificata’ dal precedente responsabile Don Dario Viganò. Ieri mattina, confermano sia Dago che il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, si è tenuta una importante riunione privata in Vaticano: «i vertici della comunicazione vaticana Paolo Ruffini e Andrea Tornielli sono stati convocati dal Pontefice che non ha gradito la censura che attuano ogni volta che decide di concedere un’intervista».

Nell’appena cominciato nuovo anno, importante per il ritorno dei viaggi fuori dalla Santa Sede per Papa Francesco (nonostante la pandemia Covid), il Santo Padre si è distinto in una comunicazione su ampia scala che lo ha visto nel giro di pochi giorni intervistato da Sporteeek-Gazzetta dello Sport, Tg5-Mediaset e Vanity Fair. Dallo sport ai vaccini, dalla crisi Covid alle crisi politiche negli Stati Uniti e in Italia: diversi i punti toccati da Papa Francesco in una “esposizione” mediatica rinnovata rispetto agli scorsi mesi.

CAOS INTERVISTE PAPA: COSA È SUCCESSO?

Da quanto riporta La Verità, dopo le ultime interviste televisive e sui giornali del Papa alla comunicazione vaticana di “Vatican News” pare non ne sapessero quasi nulla: «La catena di montaggio ufficiale dei media vaticani è stata più o meno all’oscuro di tutto e si è trovata il piatto con l’intervista già cucinato», scrive Lorenzo Bertocchi sul quotidiano milanese. E pare tra l’altro che non fosse la prima volta, come ad esempio successo di recente con l’enciclica “laica per lo sport” rilasciata dal Papa sulla Gazzetta dello Sport: dopo il “caso della lettera di Papa Benedetto XVI” fu Bergoglio in primis a ‘silurare’ Giovanni Maria Vian e assumere Andrea Monda, su consiglio di Tornieli e Padre Antonio Spadaro. Non vi sono chiaramente conferme ufficiali, ma per La Verità sembra ormai piuttosto conclamato che a Francesco non vada giù la comunicazione troppo “misurata” di Vatican News e voglia rimescolare le carte in tavola: per ora non si tratta assolutamente di licenziamento, ma pare da Dagospia che sia Ruffini che Tornielli abbiano ricevuto una sorta di “lavata di capo” per la mancata comunicazione sulle ultime iniziative del Papa. Se solo voce “inventata” o qualcosa di più, al momento, non siamo in grado di poterlo stabilire con certezza, in attesa di un’eventuale smentita ufficiale da parte della Santa Sede ai media Dagospia e La Verità.



