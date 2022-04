Papà calciatore di 12 anni picchia l’allenatore/ Daspo a vita per l’aggressore

Furia ad un torneo giovanile: papà di un 12enne picchia l’allenatore

Un torneo tra bambini finito nel peggiore dei modi. Nel giorno di Pasqua, ad una competizione calcistica dedicata alla categoria esordienti, ovvero ragazzi con meno di 13 anni, la partita a Gabicce Mare, in provincia di Pesaro Urbino, tra Accademica Calcio ASD Terni e Polisportiva Ponte di Nona di Roma, è finita nel peggiore dei modi. Il padre di un giovane calciatore ha fatto irruzione in campo, aggredendo l’allenatore avversario.

Una follia durata dieci minuti quella dell’uomo, padre di un 12enne romano. Dopo un contrasto di gioco in cui era coinvolto il figlio, l’uomo è entrato in tempo dirigendosi verso l’allenatore avversario Francesco Latini, aggredendolo. Il mister, un uomo di 33 anni che nella vita fa l’impiegato oltre che l’allenatore, aveva invitato i bambini alla calma. Un comportamento che ha fatto infuriare il romano, che entrato in campo lo ha colpito con un pugno in faccia. Una volta scaraventato l’allenatore a terra, lo ha colpito anche con un calcio alla schiena, provocandogli una lesione ad un rene.

Papà picchia allenatore: un mese di prognosi

La furia del papà del giovane calciatore al torneo di calcio ha lasciato tutti di stucco. I giocatori sul campo hanno iniziato a piangere e i genitori sugli spalti ad urlare, cercando di placare gli animi, riportando la calma. Un altro papà, di professione poliziotto, ha subito segnalato la situazione ai carabinieri di Gabicce Mare, che hanno aperto immediatamente un’inchiesta. Il tecnico Francesco Latini è stato preso in carico dal personale del 118 e portato all’ospedale di Riccione, per poi essere trasferito al Bufalini di Cesena. La prognosi è di 30 giorni.

I medici inizialmente avevano parlato di un intervento chirurgico necessario per fermare l’emorragia, ma il pericolo è fortunatamente rientrato. Il tecnico, dal letto di ospedale, ha parlato di quanto accaduto, ringraziando i suoi giocatori: “Malgrado tutto, grazie ai miei ragazzi, ho ancora un barlume di speranza in questo mondo marcio popolato da immondizia umana”. L’arbitro ha assegnato la gara al Terni a tavolino mentre l’aggressore è stato denunciato per lesioni gravi. Per lui, probabilmente, Daspo a vita.

