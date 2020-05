Papa choc “Ci vediamo all’inferno”/ Video, telefonata ad un ragazzo autistico

Pubblicità

Sta facendo il giro del web la telefonata di Papa Francesco ad un ragazzo autistico bergamasco, precisamente di Caravaggio, a cui ha detto “Ci vedremo all’inferno“. Il Santo Padre ha ricevuto una toccante lettera dalla famiglia del giovane, in cui si spiegavano tutte le difficoltà del vivere la quarantena causa coronavirus, per un ragazzo appunto affetto da gravi disabilità. “Ciao Andrea, come stai?”, attacca il Pontefice. Poi i due iniziano a colloquiare e Bergoglio ha invitato il giovane a non mollare “Tu vai avanti, sempre”. A fianco del ragazzo anche la madre “Sua santità – si è rivolta così la donna al Papa – Andrea segue sempre la sua messa tutte le mattine, ed è conosciuto da tutti i religiosi, ha questa “mania religiosa” e penso che sia una manna dal cuore. Noi siamo in quattro, ho anche un figlio di 25 anni”. Papa Francesco fa quindi notare di essere in minoranza: “Tre maschi in casa…”.

PAPA: “CI VEDIAMO ALL’INFERNO”, LA MADRE SGRANA GLI OCCHI

La madre ha poi spiegato al Santo Padre di essere intenzionata ad andare a trovarlo a Roma: “Molto bene – dice il Papa – quando la cosa si sistemerà”. Il Santo Padre si è quindi rivolto nuovamente ad Andrea dicendogli che il segno di pace si fa in questo periodo con la testa e non con le mani, e che gli avrebbe appunto mandato da lontano un segno con il proprio capo. “Si vede che lui è molto interessato alla religione”, ha proseguito Bergoglio “Mi ha molto colpito”. Il Papa ha inviato una benedizione alla famiglia, e la madre del giovane autistico ha risposto “Grazie santità, oltre tutto noi abbiamo anche un grossissimo problema con la mamma, che ha un Alzheimer in stadio finale ed è messa veramente male, quindi una preghiera in particolare per la mamma mi farebbe piacere”. Bergoglio ha quindi ribattuto: “Ma tutti voi pregate per me”, la donna ha risposto: “Lei non ne ha bisogno, è già un santo”. A quel punto il Papa ha letteralmente spiazzato la famiglia di Caravaggio dicendo “Ci troveremo all’inferno”. La madre, decisamente sorpresa, ha sgranato gli occhi replicando a sua volta: “Sicuramente noi andremo all’inferno, ma lei di sicuro no”. Il video, ripreso con lo smartphone dai famigliari ha fatto il giro del web ed è stato poi pubblicato dalla Provincia di Cremona.





