Papa crea 2 dei 13 nuovi cardinali via web/ Concistoro 28 novembre con regole Covid

Il prossimo sarà un weekend molto importante per la Chiesa italiana: non solo sarà farà il suo “esordio” il nuovo Messale Cei con le novità volute direttamente da Papa Francesco (‘nuovi’ Padre Nostro, Gloria e Atto di Consacrazione), ma anche il Concistoro indetto dal Santo Padre vedrà per la prima volta nella storia la creazione di 2 nuovi Cardinali in diretta streaming sul web. La Sala Stampa vaticana ha diffuso oggi le modalità di svolgimento del particolare Concistoro Ordinario Pubblico che si celebrerà sabato prossimo 28 novembre alle ore 16 nella Basilica di San Pietro: 9 dei 13 nuovi cardinali entreranno anche nel prossimo Conclave essendo minori di 80 anni, ecco l’elenco completo.

1. S.E. Mons. Mario Grech – Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi.

2. S.E. Mons. Marcello Semeraro – Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.

3. S.E. Mons. Antoine Kambanda – Arcivescovo di Kigali (Ruanda).

4. S.E. Mons. Wilton D. Gregory – Arcivescovo di Washington.

5. S.E. Mons. Jose F. Advincula – Arcivescovo di Capiz (Filippine).

6. S.E. Mons. Celestino Aós Braco, O.F.M. Cap. – Arcivescovo di Santiago de Chile.

7. S.E. Mons. Cornelius Sim – Vescovo tit. di Puzia di Numidia e Vicario Apostolico di Brunei.

8. S.E. Mons. Augusto Paolo Lojudice – Arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa- Montalcino.

9. Fr. Mauro Gambetti, O.F.M. Conv. – Custode del Sacro Convento di Assisi.

LE REGOLE DEL NUOVO CONCISTORO DI DOMENICA

I 4 cardinali ultraottantenni che invece si uniscono al Collegio Cardinalizio trattasi di:

1. S.E. Mons. Felipe Arizmendi Esquivel – Vescovo Emerito di San Cristobal de las Casas (Messico).

2. S.E. Mons. Silvano M. Tomasi, Arcivescovo Titolare di Asolo, Nunzio Apostolico.

3. R.P. Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap. – Predicatore della Casa Pontificia.

4. Mons. Enrico Feroci – Parroco a Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva.

Lo svolgimento di questo nuovo Concistoro con Papa Francesco sarà però molto particolare vista l’assenza di due nuovi cardinali – monsignor Cornelius Sim e monsignor Jose F. Advincula – che dunque, spiega la Sala Stampa Vaticana, parteciperanno “da remoto”. «Non potranno essere presenti a causa della contingente situazione sanitaria, ma saranno ugualmente creati cardinali nel Concistoro e parteciperanno tramite una piattaforma digitale che permetterà loro il collegamento con la Basilica Vaticana. Un rappresentante del Papa, in altro momento da stabilire, consegnerà loro la berretta, l’anello e la bolla con il Titolo», riporta la nota della Santa Sede. In generale, tutti i membri del Collegio Cardinalizio che non potranno partecipare di persona al Concistoro saranno collegati tramite la medesima piattaforma digitale. L’evento si terrà sabato alle ore 16 in San Pietro e vedrà anche per i presenti particolari regolamenti e protocolli rigidi anti-Covid: le celebrazioni del Concistoro «non avranno la forma della Cappella papale e avverranno con una partecipazione molto limitata di popolo (fedeli laici, persone consacrate, presbiteri e Vescovi)». Saranno presenti 100 fedeli totali – gli accompagnatori dei nuovi porporati – oltre ai parroci e rettori delle chiese titolari affidate dal Papa ai cardinali di nuova creazione. Domenica 29 novembre alle ore 10 all’Altare della Cattedra in San Pietro, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa con la sola presenza dei 11 dei 13 cardinali di nuova creazione.

