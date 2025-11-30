Papa Leone XIV chiude il viaggio in Turchia, oggi in Libano: "Troppi conflitti tra i cristiani, si arrivi a comunione". L'appello a cattolici e ortodossi

PAPA OGGI IN LIBANO DOPO VISITA IN TURCHIA

Ha inizio oggi la seconda tappa del primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che dopo la tappa in Turchia proseguirà verso il Libano. L’arrivo del Pontefice a Beirut è atteso nel pomeriggio, dove il presidente Joseph Aoun lo riceverà per la cerimonia ufficiale di benvenuto, alla presenza del primo ministro, del presidente dell’Assemblea nazionale e del patriarca maronita.

Successivamente, il Santo Padre si trasferirà al palazzo presidenziale per una visita di cortesia al capo dello Stato e per una serie di incontri riservati. In programma anche la messa a dimora di un “cedro dell’amicizia”, gesto simbolico a cui prenderanno parte il cardinale Parolin, Segretario di Stato vaticano, e il patriarca di Antiochia dei Maroniti.

Nel frattempo risuonano ancora le sue parole dalla Turchia, il suo appello ai cristiani affinché superino i conflitti che finora li hanno divisi, per arrivare a una piena comunione ed essere veri costruttori di pace.

Durante la sua visita a Istanbul, Papa Leone XIV ha tenuto due interventi: uno nella cattedrale armena apostolica, dove ha parlato con il patriarca armeno Sahak II, e l’altro nella Chiesa patriarcale di San Giorgio, dove invece ha parlato con il patriarca ecumenico Bartolomeo I. Ma il tema centrale è stato l’unità dei cristiani, in particolare tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse e orientali.

L’APPELLO ALLA “PIENA COMUNIONE” TRA I CRISTIANI

Durante la visita alla cattedrale armena, il Papa ha richiamato il Credo Niceno come base della fede comune tra cattolici e antiche Chiese orientali e ha affermato che l’unità dei cristiani deve essere recuperata seguendo l’esempio della Chiesa dei primi secoli. Inoltre, ha spiegato che la piena comunione non significa che una Chiesa domini sull’altra, ma che si realizzi uno scambio di doni spirituali.

Oltre a esprimere il desiderio che la Commissione mista di dialogo teologico con le Chiese ortodosse orientali riprenda il suo lavoro, Prevost ha ribadito la sua dedizione allo sforzo per l’unità e ha chiesto che i cristiani siano testimoni credibili del Vangelo. Nel secondo discorso è tornato sui malintesi e i conflitti tra le diverse Chiese cristiane, chiedendo di non abbandonare il cammino verso la comunione piena, un processo a cui devono partecipare attivamente anche le Chiese ortodosse.

La ricerca della piena comunione tra i cristiani è per il Papa una priorità del suo ministero come Vescovo di Roma, che ha indicato tre grandi sfide che cattolici e ortodossi sono chiamati ad affrontare insieme: costruire la pace in un mondo segnato da conflitti; affrontare la crisi ecologica, che richiede una nuova mentalità di cura del creato; garantire l’uso etico delle nuove tecnologie, affinché i benefici siano per tutti e non solo per pochi. Ma l’auspicio è che vi sia una collaborazione anche con le altre religioni e con le persone di buona volontà, per il bene comune.

LA VISITA ALLA MOSCHEA BLU

Nelle ultime ore si è parlato anche della visita di Leone XIV alla moschea Sultan Ahmed, nota come la “moschea blu”, perché è stata la sua prima visita a un luogo di culto musulmano nelle vesti di Pontefice. Si è tolto le scarpe, restando in calzini, ma non si è fermato a pregare, come invece era previsto. Infatti, il muezzin Asgin Tunca ha ammesso ai giornalisti che gli avevano riferito che il Papa avrebbe pregato e che lui gli aveva detto che avrebbe potuto farlo, ma il Papa ha risposto che preferiva visitare la moschea.

“Ognuno può parlare a Dio”, ha chiosato l’esponente musulmano, confermando che è stato un momento “molto amichevole”. Papa Leone XIV ha preferito vivere la visita in silenzio, raccoglimento e ascolto, rispettando il luogo e i fedeli musulmani. Il suo obiettivo è, appunto, arrivare a una piena comunione, che può manifestarsi, ad esempio, nel ritorno a Gerusalemme tutti insieme nel 2033, in occasione del Giubileo che commemorerà la morte di Cristo.