Papà di Giaele De Donà, chi è/ “Lo amo più di me stessa. Viene prima di mio marito e mia mamma”

Questa sera Giaele De Donà potrebbe ricevere una toccante sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. È arrivato il momento per la gieffina di raccontare un aspetto di se che poco mette in luce nella casa: il rapporto con la sua famiglia. Giaele ha però ammesso che la persona della sua famiglia che più le manca in questi giorni è il suo papà, con il quale ha un rapporto bellissimo.

Di Lui, come riportano le colleghe di Blogtivvù, Giaele ha parlato durante una chiacchierata in Casa con Wilma Goich, ammettendo di sentirne tantissimo la mancanza. “Non hai idea di cosa darei per parlare con mio padre in questo momento per cinque minuti. – ha rivelato la De Donà, spiegando che – Non ho mai avuto un periodo tanto lungo senza sentirlo in tutta la mia vita, mai, mai. Io e mio padre siamo legatissimi. Non saprei come descriverti mio padre, lui viene prima di mio marito, mia mamma, non so nemmeno come descrivertelo.”

Giaele De Donà parla del suo papà: “Lo amo più di me stessa”

Quello di Giaele De Donà per il suo papà è un amore viscerale, che supera ogni altro suo rapporto: “Amo mio padre più di me stessa, è tutto per me”, ha spiegato. La gieffina ha anzi sottolineato di non aver mai provato nella mia vita: “Non hai idea di quanto lo ami… vorrei sentirlo. Io tante volte mi siedo e cerco di pensare alla sua voce, come se mi stesse parlando adesso.” ha aggiunto.

Questa sera Alfonso Signorini potrebbe farle un gran regalo e farle dunque incontrare il suo papà ne giardino del Grande Fratello Vip 2022. Grandi emozioni in arrivo per lei prima dell’esito del televoto.

