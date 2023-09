Papà di Samira Lui, chi è?/ “Una vita senza di lui”: il primo incontro al Grande Fratello?

Chi è il papà di Samira Lui? La concorrente del Grande Fratello non l’ha mai conosciuto

Spazio ai sentimenti nella quarta puntata del Grande Fratello 2023, durante la quale Alfonso Signorini introdurrà il tema della paternità. Più di un concorrente ha infatti un problema con questa parte della sua vita: c’è chi ha perso il proprio papà, chi non vuole averci a che fare e chi, invece, non lo ha mai visto e conosciuto. È il caso di Samira Lui, che questa sera si racconterà a cuore aperto in diretta su Canale 5.

“Non ho mai conosciuto mio padre“, ha raccontato infatti Samira nella Casa, elogiando invece sua mamma che è stata per lei una figura sempre presente oltre che “straordinaria”. Fino a prima dell’ingresso nella Casa, Samira sembrava non interessata a conoscere suo padre, tuttavia pare che negli ultimi tempi stia cambiando idea.

Samira Lui pronta a conoscere suo padre? L’anticipazione di Signorini

A farlo sapere è stato Alfonso Signorini, che nel corso delle anticipazioni del Grande Fratello che anticipano la diretta in prima serata ha dichiarato: “Questa sera parleremo di Samira e conosceremo un po’ meglio la storia di questa ragazza che è cresciuta senza aver mai conosciuto suo padre. Questi primi giorni nella Casa le hanno fatto cambiare un po’ la prospettiva, lei di solito è sempre stata molto dura nei confronti di un padre mai avuto, adesso forse si apre in lei la curiosità e la possibilità di poterlo conoscere.” Una premessa che preannuncia un possibile colpo di scena, che potrebbe arrivare nelle prossime puntate del GF: il primo incontro tra Samira e il suo misterioso papà.

