A Morning News le parole di Giuseppe Noschese, il padre di Michele, in arte dj Godzi, morto negli scorsi giorni in quel di Ibiza

A Morning News vi era Giuseppe Noschese, il papà di Michele aka Dj Godzi, morto in circostanze poco chiare negli scorsi giorni a Ibiza. Secondo la polizia avrebbe avuto un malore durante l’arresto dopo che lo stesso aveva assunto della droga, ma un amico della vittima, testimone di quanto accaduto, parla invece di un’aggressione della Guardia Civil ai danni del deejay italiano. Il padre, parlando con il talk di Canale 5 stamane, precisa: “Io non ero presente, è tutta una narrazione fra i buoni e i cattivi, si sta cercando di capire chi fossero i buoni e i chi i cattivi”.

Delitto di Garlasco, Tizzoni: “Indagine a tutela di Stasi”/ De Rensis: “Prendo le distanze, nel 2007...”

“Mi hanno detto che non c’era alcuna festa a casa e che mio figlio era con una sua amica fino alle 3 di notte di sabato, dopo di che qualcuno alle 3:00 di notte l’ha chiamato dicendogli che sarebbe andato a casa sua. Sono venuti 4 o 5 amici, hanno cominciare a bere qualcosa e a mangiare qualcosa. Non escludo che abbiano potuto prendere qualche sostanza, qualche pasticca, qui a Ibiza funziona così la storia, ovviamente non è condivisibile ma può funzionare così”. Si è parlato di un vicino di casa minacciato, ma a riguardo il papà di Dj Godzi spiega: “Sarebbe colui che mi ha abbracciato, piangendo, chiedendo come stava mio figlio, questa è la narrazione della controparte, anche ieri mattina abbiamo incrociato nuovamente il vicino”.

Delitto di Garlasco/ Furia Bocellari: “Se ignoto 3 è contaminato allora scarceriamo subito Stasi!”

DJ GODZI, IL PADRE: “BASTAVA FARGLI UN VALIUM”

E ancora: “Io non voglio fare assolutamente una difesa da padre nei riguardi di mio figlio ma io ho una gestione quarantennale di casi politraumatizzati. Mio figlio se era in uno stato di alterazione aveva bisogno non della polizia che facesse un intervento per arrestarlo, visto che non stava uccidendo nessuno, aveva bisogno di un soccorso medico, gli si faceva un valium e si calmava il ragazzo.

Viceversa, che cosa è stato fatto? Da quello che mi viene detto, visto che io non c’ero, è stato incaprettato praticamente e messo a faccia in giù su un divano. Me l’ha detto il testimone che era un amico presente, sono stati cacciati tutti gli altri ragazzi, 5 o 6, dalla stanza dove è intervenuta la polizia, questo ragazzo, un caro amico di Michele, si era nascosto per vedere che succedeva e ha raccontato l’accaduto”, parlando appunto di aggressione, calci e pugni, fino a che lo stesso non viene avvistato dalle forze dell’ordine.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Vi spiego cosa è successo fra Chiara Poggi e Alberto Stasi quel giorno”

“Io sono il padre e non ero presente – ha continuato – il racconto e la narrazione è questa: c’è un testimone che ha un’attività commerciale a Ibiza e che ha avuto il coraggio di fornire questa testimonianza e sicuramente non è una testimonianza di comodo ma reale e ne devono prendere atto. Io sono arrivato a Ibiza sabato, sono qui nella casa di Michele che aveva comprato nel 2020, che è stato il giorno più bello della sua vita”.

DJ GODZI, IL PADRE: “QUANDO PRESE CASA A IBIZA…”

E ancora: “Quest’isola gli ha dato fama, successo, notorietà planetaria, perfino ieri sui giornali russi, cinesi, americani ne parlavano della morte di mia figlio, sono stati fatti riconoscimenti pubblici, parliamo di un ragazzo che era diventato una rockstar mondiale. Io stavo cercando di mettere insieme i pezzi domenica, e lunedì mattina ho preso i contatti con uno studio legale per cominciare a trattare la faccenda e alle 10:35 ho ricevuto una chiamata dal comandante Gonzalez che è il capo della polizia di Ibiza per manifestarmi la sua vicinanza. E’ stata fatta un’autopsia d’ufficio senza la possibilità di avere un perito di parte, dopo che è stata fatta mi è stato comunicato”.

Sulla vicenda infine le parole del magistrato De Gioia: “I ragazzi presenti hanno raccontato un’altra versione rispetto a quella della polizia, parlano di un intervento molto violento che può essere alla base della morte del ragazzo. Fondamentale sarà non soltanto l’esito dell’autopsia ma di quegli ulteriori accertamenti che il padre giustamente ha sollecitato perché la tac potrebbe offrire elementi dirimenti: se si dovessero accertare dei traumi interni allora a questo punto la polizia spagnola dovrebbe spiegare il perché di questi traumi”.