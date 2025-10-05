Papà e fratelli Javier Martinez, chi sono: "Rappresentano la mia vita, grazie a loro mi sono avvicinato allo sport"

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, Javier Martinez ha colto l’occasione per parlare della famiglia, non solo della madre Fortuna scomparsa prematuramente. A far parte dell’esistenza del giovane pallavolista ci sono anche il papà Angel Mariano e Juan, che è gemello di un altro dei fratelli dello stesso Javier Martinez. Tra di loro è nato un legame molto importante e divenuto ancora più forte con il passare degli anni, vista anche l’assenza della madre Fortuna, la cui scomparsa ha segnato la loro esistenza.

“Ti sei fatto da solo senza chiedere aiuto a nessuno e questo ti ha reso ciò che sei. Continua ad essere l’uomo che sei diventato, forse un giorno troverai anche una ragazza che ti saprà valorizzare per quello che sei” aveva detto il padre di Javier Martinez durante un messaggio inviato al figlio nel corso della sua esperienza al Grande Fratello. Ancora oggi la famiglia Martinez è molto legata e Javier ha raccontato come siano stati i suoi fratelli a farlo avvicinare al mondo della pallavolo.

Papà e fratelli Javier Martinez, chi sono

Il Papà e i fratelli di Javier Martinez sono dunque due figure assolutamente centrali nella vita del pallavolista. “Ho vissuto in Argentina fino ai 12 anni, avendo due fratelli che hanno sempre giocato a pallavolo, di riflesso ho iniziato a giocare pure io.

In qualche modo la pallavolo ha salvato la nostra famiglia” ha raccontato Javier Martinez soffermandosi su quanto lo sport abbia giocato un ruolo fondamentale nella sua vita. Ancora oggi Javier Martinez è molto legato agli affetti, al padre Angel Mariano e ai fratelli con i quali è sempre in contatto, nonostante l’argentino si sia costruito una nuova vita a Milano con la fidanzata Helena Prestes.

