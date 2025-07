Leone XIV ha incontrato alcuni ragazzi peruviani, ricordando il senso del Giubileo dei giovani e dell'esistenza della Chiesa

«In questi giorni di giubilo del Giubileo dei Giovani, tutti voi farete la bella esperienza del sentirsi parte del popolo di Dio, parte della Chiesa universale, che avvolge e abbraccia tutta la terra, senza distinzione di razza, lingua o nazione».

Il Santo Padre, all’inizio del Giubileo dei Giovani, che avrà il suo culmine nel weekend, con la veglia di sabato sera e la messa di domenica mattina a Tor Vergata, ha incontrato una delegazione di giovani provenienti dal “suo” Perù, dando subito un’indicazione su come vivere il Giubileo: certamente le sue parole erano “istruzioni” rivolte ai giovani, ma che possono essere prese e custodite da tutti.

Il Giubileo è innanzitutto un momento di Chiesa, che, mostrando la propria natura terrena, svela la propria natura originaria, che è quella di essere Corpo di Cristo. Il popolo di Dio che fa esperienza di essere parte della Chiesa universale, parte del Corpo di Cristo (1Cor 12,12), un’esperienza possibile a tutti, in ogni luogo e, nel 2025, in particolare a Roma.

Un’esperienza che, per la natura intrinseca della Chiesa, non può che divenire missionaria: «Vorrei che, una vota tornati in Perù, inondaste quelle terre con la gioia e la forza del Vangelo, con la Buona Novella di Gesù Cristo. Che tutte le persone che incontrerete possano vedere in voi il volto di Cristo che ama e si dona, che continua a essere presente in ogni battezzato». Una missione radicata e fondata in Cristo (cfr. Col 2,7), possibile grazie all’appartenenza nella Chiesa (e dunque all’incontro con Cristo), per andare incontro a tutti.

Con un breve discorso, in attesa di quello che il Santo Padre suggerirà e indicherà quando incontrerà i giovani nel fine settimana, Leone XIV mette dunque in chiaro diversi aspetti: cos’è la Chiesa, cos’è l’esperienza ecclesiale e lo slancio missionario che ne deriva, soffermandosi sul metodo cristiano dell’annuncio, sulla responsabilità missionaria che ognuno ha, nel posto dove è, nella vocazione che gli è propria.

Dunque, in questi giorni in cui il Giubileo raggiunge l’apice globale, almeno per quanto riguarda la copertura mediatica, l’invito, valido per tutti, è quello di lasciarsi accompagnare dalla Chiesa all’incontro con Cristo, che «è la risposta di Dio alla fame dell’uomo, perché il suo corpo è il pane della vita eterna: prendete e mangiatene tutti!» (Leone XIV, Messa del Corpus domini).

