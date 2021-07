“Papa fa fuori i movimenti”/ Socci: “perso carisma, serve nuovo slancio”

Ha fatto rumore e molto all’interno della Chiesa italiana la riforma-decreto voluta da Papa Francesco sulla ridotta durata del mandato per i vertici di movimenti e associazioni: molto meno rumore è stato fatto su media e simili, ma stando a quanto sottolinea oggi su “Libero” il giornalista Antonio Socci la svolta del Vaticano non è da poco. Comunione e Liberazione, Movimento dei Focolari, Rinnovamento nello Spirito, Cammino Neocatecumenale, Azione Cattolica e tanti altri: le conseguenze che avranno nei movimenti cattolici la scelta del Santo Padre di favorire un ricambio alla guida sono e saranno imponenti. Ad esempio in Cl il presidente che è succeduto 16 anni fa al fondatore Don Luigi Giussani – Don Julian Carrón – nel giro di due anni dovrà dimettersi facendo eleggere un nuovo successore: «bisogna riconoscere che Papa Bergoglio ha preso davvero una decisione saggia e ispirata a vera paternità».

La Santa Sede ha stabilito che le cariche direttive nei movimenti ecclesiali avranno una durata di massimo 5 anni per 2 mandati consecutivi: scrive Socci, «i movimenti sotto i pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI hanno avuto il riconoscimento entusiastico della Chiesa che ha puntato su di loro per l’evangelizzazione. In effetti per decenni si è vissuta un’autentica primavera cattolica. I problemi sono cominciati (per la morte dei fondatori, ma non solo) negli ultimi 10-15 anni». Secondo lo scrittore cattolico, la scelta del Papa di dedicare anche una netta nota d’allarme sui rischi potenziali per tutti i movimento non può che far bene al futuro della Chiesa: perdita del carisma, personalismi, accentramento del potere e in alcuni casi anche abusi e violazioni del regolamento. Di questo mette a conoscenza il Vaticano nell’imporre questi nuovi cambiamenti a tutte le associazioni ecclesiali.

IL CARISMA E LA NECESSITÀ DI UNO SLANCIO

«È una correzione che può portare ai movimenti nuovo slancio», sottolinea ancora Antonio Socci a “Libero”, facendo poi una piccola digressione sulla sigla che più di tutte ha incontrato da giovane l’esperienza dello stesso giornalista toscano, ovvero Cl. «Comunione e Liberazione, che era stato il movimento più vivace e più presente nella vita sociale del Paese, dopo la morte di don Luigi Giussani (avvenuta nel 2005) è pressoché sparita dalla società, dal mondo giovanile (scuole e università) ed ha perso anche la sua originalità culturale», scrive un Socci polemico con la conduzione dello spagnolo Don Julian Carrón, «sotto la sua guida Cl ha perso il carisma di Giussani e lo slancio missionario, infine ha perso anche molti aderenti». La Chiesa con Papa Francesco ha ricordato a tutti i movimenti che il carisma non appartiene al capo pro-tempore ma a tutti coloro che hanno seguito Gesù Cristo tramite quel particolare accento; non solo, sottolinea ancora Socci, l’invito è a tutti gli aderenti di farsi carico personalmente «della conversione a del rinnovamento della sua comunità. Fino a votare nuovi dirigenti».

