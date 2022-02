Papa Francesco a Che Tempo Che Fa il 6 febbraio/ Fazio: “Emozione e immensa gioia”

Papa Francesco sarà l’ospite straordinario nella puntata di domenica 6 febbraio 2022 di Che Tempo Che Fa, noto show condotto da Fabio Fazio, in onda in diretta tutte le domeniche sere su Rai Tre. A rubare i riflettori sarà dunque il Pontefice, annunciato nelle scorse ore dalla stessa trasmissione televisiva, nonché dal conduttore: “Con profonda emozione e con immensa gioia – ha scritto Fazio sul proprio profilo personale Twitter – annunciamo che domenica Sua Santità Papa Francesco sarà a Che Tempo Che Fa”, con annesso la pubblicità dell’evento.

Non è ancora chiaro se Papa Francesco presenzierà fisicamente negli studi del programma di Rai Tre, cosa probabile visto che il programma è girato a Roma, o se lo stesso Pontefice sarà semplicemente in collegamento video dal Vaticano, così come ad esempio avvenuto con altri prestigiosi ospiti come ad esempio Bill Gates e il virologo Anthony Fauci. Non è da escludere che si possa fare uno strappo alla regola, anche se le misure anti covid potrebbero indurre alla fine all’intervista in collegamento. In ogni caso l’attesa è altissima per la serata, anche se non è la prima volta, negli ultimi tempi, che Papa Francesco presenza ad una trasmissione televisiva.

PAPA FRANCESCO A CHE TEMPO CHE FA: LO SCORSO DICEMBRE A TG5

Lo scorso dicembre, poco prima del Santo Natale, infatti, Bergoglio era stato protagonista di una lunga intervista con il Tg5, il telegiornale di Canale 5, una chiacchierata che però aveva destato qualche polemica come sottolineato dal senatore Michele Anzaldi su Twitter: «schiaffo alla Rai che, a differenza di Mediaset, ha pure una costosa struttura dedicata, Rai Vaticano».

L’intervista in ogni caso non era stata in diretta, cosa che invece avverrà domenica 6 febbraio su Rai Tre a Che Tempo Che fa. Per la tv pubblica si tratta di un’intervista al Papa a 24 anni dall’ultima volta, leggasi l’intervento telefonico di Giovanni Paolo II del 13 ottobre 1998 a Porta a Porta per i 20 anni del suo Pontificato. In quell’occasione Papa Wojtyla era intervenuto per ringraziare, cogliendo di sorpresa anche Bruno Vespa.

