Papa Francesco a Greccio: il primo Presepe/ Diretta video: l’Avvento e la Lettera

Per celebrare la prima giornata di Avvento verso il Natale del Signore, Papa Francesco decide di visitare un luogo molto più che simbolico: il Santo Padre si sta recando a Greccio (Rieti) dove San Francesco pose il primo Presepe della Storia nel lontano 1223. La tradizione francesca ricorda come a far nascere l’idea di un “presepe vivente” venne proprio al Santo Poverello e al nobile signore convertito di Greccio, Giovanni Velita: addirittura secondo le agiografie ufficiali, durante la Messa celebrare da San Francesco sarebbe apparso nella culla un bambino in carne ed ossa e il Santo prese in braccio. Con questo episodio nacque l’idea stessa del Presepe che giunge fino ad oggi: ebbene, il Papa sceglie questo luogo per annunciare al mondo l’Avvento del Signore dopo l’Angelus densissimo di mezzogiorno da Piazza San Pietro. «Oggi pomeriggio, andrò a Greccio e firmerò una Lettera sul significato del presepe, segno semplice e mirabile della fede cristiana. È una Lettera breve – dice Bergoglio dal balcone in Vaticano – che può far bene per prepararsi al Natale». Sarà un ritorno per Papa Francesco quello a Greccio dopo che nel 2016 si recò in visita “segreta” e privata, per pregare sul Santuario che nacque proprio nella memoria di quel Natale 1233 in cui «San Francesco volle vedere con gli occhi del corpo la povertà del Bambino di Betlemme», riporta la testimonianza antica contenuta ne la “Legenda di san Francesco” di Tommaso da Celano.

LA VISITA DEL PAPA A GRECCIO SUL PRESEPE DI SAN FRANCESCO

Da quel episodio di San Francesco, Greccio è di fatto considerato “la seconda Betlemme”, proprio come la definì San Giovanni Paolo II in visita il 2 gennaio 1983. «Il Papa atterrerà alle 15.35 circa, stando a quello che la Sala Stampa ha diramato. Salirà la strada in macchina e lì sarà già salutato dalle persone che interverranno e approderà qui, all’altezza della scala del santuario, dopodiché scenderà nella grotta del santuario. Lì starà in preghiera di fronte al meraviglioso affresco che descrive la grotta di Betlemme e la notte del Natale del 1223 quando Francesco inventa il presepe. Firmerà la Lettera sul significato e il valore del presepe e poi entrerà in questa chiesa dove ci sarà una celebrazione nella quale verrà letta, credo integralmente, la Lettera che per noi è ancora sconosciuta ma che è sicuramente un grande regalo a tutti i cristiani, ma direi a tutti perché il presepe, nell’immaginario collettivo, rappresenta una grande esperienza di gioia e di fede», racconta a Vatican News il vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, nell’annunciare il programma breve della visita di Papa Francesco. Il tutto sarà visibile tramite la diretta tv su Rai 1 (si interromperà apposta tra le 16 e le 17 Domenica In) e la consueta diretta streaming video sul canale Vatican News di YouTube. Durante l’Angelus di poco fa, il Papa ha illuminato la folla sul significato recondito dell’Avvento di Gesù: «Vegliare non significa avere materialmente gli occhi aperti, ma avere il cuore libero e rivolto nella direzione giusta, cioè disposto al dono e al servizio. Questo è vegliare! Il sonno da cui dobbiamo svegliarci è costituito dall’indifferenza, dalla vanità, dall’incapacità di instaurare rapporti genuinamente umani, dell’incapacità di farsi carico del fratello solo, abbandonato o malato. L’attesa di Gesù che viene si deve tradurre, dunque, in un impegno di vigilanza».





© RIPRODUZIONE RISERVATA