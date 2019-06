Papa Francesco a Napoli/ Diretta video streaming dell’intervento del Pontefice

Papa Francesco è atterrato a Napoli alle ore 8:35 di questa mattina, presso il campo sportivo del parco Virgiliano. Il Santo Padre, recatosi poi in auto presso la facoltà teologica dell’Italia Meridionale in via Petrarca, parteciperà al convegno “La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo”, un progetto che si basa sul dialogo fra popoli e culture diverse. Come sottolineato dai colleghi di Repubblica, il Pontefice interverrà in una relazione alle ore 12:00 e dovrebbe parlare per circa 45 minuti presso la sezione San Luigi, ascoltando anche gli interventi degli altri relatori. Durante l’incontro sarà presentato anche il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato da Bergoglio e da Ahamad Al-tayyib, l’Imam di Al-azhar. In fondo il video per seguire l’evento in diretta streaming

PAPA FRANCESCO A NAPOLI

Dopo l'incontro Papa Francesco lascerà la facoltà partenopea, pranzerà, e poi atterrerà in Vaticano in elicottero attorno alle ore 16:00 di oggi. «La scelta del Papa di venire qui – le parole del sindaco De Magistris in commento – in questa facoltà che mette in campo convegni che vanno nella direzione dell'incontro tra culture e nella costruzione di un nuovo umanesimo, ci riempie di orgoglio. Il suo messaggio unisce laici e cattolici e Napoli è schierata perchè non sarà mai complice e connivente di quello che sta accadendo nel mar Mediterraneo». L'ex pubblico ministero ha poi aggiunto: «La città di Napoli è in linea con le parole del papa perchè il nostro obiettivo è costruire ponti affinchè i popoli si possano unire e incontrare nelle loro differenze, per salvare il pianeta e quindi anche il mar mediterraneo, senza consentire che prevalga la comunità del rancore che vuole mettere gli uni contro gli altri». Per l'evento odierno, il parco Virgiliano rimarrà chiuso al pubblico fino alla ripartenza di Bergoglio prevista per le ore 15:00. L'evento sarà seguibile in diretta streaming Youtube, attraverso il video che trovate qui sotto. Di seguito il video dell'evento

IL VIDEO DI PAPA FRANCESCO A NAPOLI





