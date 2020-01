Papa Francesco ai battesimi/ “Se volete allattare nella Cappella Sistina fatelo pure”

Sono significative le parole di Papa Francesco in occasione del battesimo di 32 neonati. Stamane Sua Santità ha celebrato il sacramento presso la Cappella Sistina in Vaticano, e nell’occasione si è rivolto alle famiglie presenti dicendo loro di non preoccuparsi, nel caso in cui i piccoli dovessero iniziare a piangere. Inoltre, ha invitato le mamme e i papà a “spogliare” i figli se dovessero avere caldo, e infine, ad allattarli se necessario senza farsi troppi problemi: “I bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta – le parole del Pontefice -non sono abituati a stare chiusi in un ambiente un po’ caldo, a essere vestiti così a festa… Avranno disagio… Inizierà uno a piangere e poi gli altri. Inizierà un concerto, ancora non è iniziato… Ma non spaventatevi lasciateli piangere. È una bella predica quando piange un bambino. Se hanno caldo spogliateli un po’, se qualcuno ha fame allattatelo, qui, dentro la Cappella Sistina”.

PAPA FRANCESCO E L’ALLATTAMENTO LIBERO: NON E’ SEMPRE COSI’

Non è la prima volta che Bergoglio si rivolge così ai fedeli. Come sottolineato dai colleghi dell’edizione online di Repubblica, infatti, già in passato il futuro Papa aveva lasciato che le madri allattassero i figli in chiesa senza problemi, un gesto che del resto è stato compiuto anche da Maria quando Gesù era in fasce. Il gesto è decisamente naturale e considerato fra i più belli al mondo, ma in alcune nazioni è ancora considerato tabù allattare in pubblico, come ad esempio in Danimarca, dove le madri non possono allattare nei ristoranti per non disturbare i clienti. Negli Stati Uniti, invece, la legge varia da stato a stato. In Italia non si può allattare in Parlamento, mentre nel Parlamento Europeo di Strasburgo è consentito. “Battezzare un figlio è un atto di giustizia – ha aggiunto e concluso il Santo Padre – perché noi nel battesimo gli diamo un tesoro. Lo Spirito Santo lo difenderà, lo aiuterà durante tutta la vita. Per questo è così importante battezzarli da bambini, perché crescano con la forza dello Spirito Santo”.

