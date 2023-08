Papa Francesco ai giovani russi: “siate artigiani di pace, basta paure”/ “Vera diplomazia non teme la guerra”

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO AI GIOVANI DELLA RUSSIA

Papa Francesco torna a parlare di pace e lo fa con un messaggio molto particolare rivolto ai giovani cattolici in Russia: «Dio ci ha chiamati dall’inizio, ha chiamato ciascuno per nome, a tu per tu. Nonostante le nostre debolezze», così il Pontefice ha parlato nel suo intervento in collegamento streaming con 400 ragazzi e ragazze che fino al 27 agosto partecipano al decimo incontro nazionale dei giovani cattolici della Russia, a San Pietroburgo. Come ripete fin dall’inizio della guerra in Ucraina, la Chiesa di Francesco intende dialogare con tutti ribadendo i dati di realtà (l’Ucraina è il popolo martoriato dalla guerra nata dall’invasione russa) ma non censurando forti critiche anche all’Occidente per la gestione pre-guerra e pure con i tentativi di “pacificazione” che sono stati vani fino ad oggi.

Continuando a tessere la sua “missione di pace” con l’inviato speciale cardinale Zuppi, Papa Francesco vuole ora parlare ai più giovani per ricordare loro come l’impegno di pace e speranza possa essere l’unico vero strumento assieme alla diplomazia per far finire la guerra. «Auguro a voi, giovani russi, la vocazione di essere artigiani di pace in mezzo a tanti conflitti, in mezzo a tante polarizzazioni che ci sono da tutte le parti, che affliggono il nostro mondo», sottolinea ancora il Santo Padre ai giovani russi, invitandoli ad essere «seminatori, a spargere semi di riconciliazione, piccoli semi che in questo inverno di guerra non germoglieranno per il momento nel terreno ghiacciato, ma che in una futura primavera fioriranno. Come ho detto a Lisbona: abbiate il coraggio di sostituire le paure con i sogni. Sostituire le paure con i sogni. Sostituite le paure con i sogni. Non siate amministratori di paure ma imprenditori dei sogni. Concedetevi il lusso di sognare alla grande!».

LA DIPLOMAZIA E L’IMPEGNO PER LA PACE: IL “PIANO” DI PAPA FRANCESCO

Papa Francesco ha poi ricordato nella riflessione con i giovani ragazzi cattolici in Russia che l’amore di Dio è per tutti e la Chiesa è di tutti, ed ha esortato a ricordare il Vangelo «dove si racconta dell’invito del padrone del banchetto ai crocicchi di portare il Vangelo a tutti: ecco cosa intendeva Gesù: tutti, tutti, tutti». Rispondendo alle domande dei giovani presenti – in particolare una ragazza che ha chiesto cosa dovrebbe fare la diplomazia per superare la guerra in Ucraina – Papa Francesco ha sottolineato che «La diplomazia va avanti seguendo una strada: una strada dove l’unità è superiore al conflitto. La vera diplomazia non ha paura dei conflitti, ma non li sottolinea: prende i conflitti e con i conflitti va avanti, tramite il dialogo e la preghiera».

Occorre capire bene la posizione dell’altro e limitare gli errori, insomma anche per il Papa la diplomazia in tempi di guerra non è affatto semplice, eppure è un’attività «feconda. questo sia con la situazione ucraina sia con altri Paesi. Sempre la diplomazia costruisce, non distrugge». Importante poi il messaggio lanciato per gli storici problemi di divisione cristiana in Russia tra ortodossi e filo-cattolici: alla domanda sulle famiglie “miste” per le confessioni religiose, il Papa ha concluso «siano ortodossi, siano cattolici, ambedue sono cristiani. Voi due siete cristiani: andate avanti, andate avanti, rispettando la tradizione dell’uno e dell’altro. Non forzare la storia. E poi nel cammino forse il Signore vi fa vedere o forse no, ma e’ importante sottolineare cio’ che c’e’ in comune: Ambedue siamo cristiani».

Raggiunto da Vatican News e Radio Vaticana dopo il collegamento con Papa Francesco, l’arcivescovo di Mosca Mons. Paolo Pezzi racconta le sue impressioni a caldo sulla straordinaria occasione concessa dal Pontefice: «Abbiamo partecipato a un evento veramente unico, cioè la possibilità per i nostri giovani di avere un dialogo con il Santo Padre Francesco. Le sue parole, ma – oserei dire – la sua presenza, il suo ascoltarci e poi anche il suo parlarci, sono stati qualcosa che certamente per chi era qui resterà per sempre. A questo voglio aggiungere che le parole dette dal Papa sono realmente un invito a essere protagonisti della propria vita, e io sono convinto che questo sia quello che più serve ai giovani, oggi: capire che è loro il futuro, capire che loro sono chiamati a portare la speranza per tutti gli uomini, capire che devono diventare i protagonisti della vita».











