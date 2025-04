Spesso considerato il ‘Papa di tutti’ per le sue posizioni sempre molto vicine agli ultimi – tra poveri, carcerati ed emarginati – Papa Francesco è stato sicuramente una figura che ha saputo mettere d’accordo ampissime fette della popolazione, riscattando consensi anche da quella parte meno avvezza a frequentare messe e funzioni religiose e – addirittura – tra chi si professa non credente: a dirlo è un sondaggio condotto qualche mese fa da LaPolis dell’Università di Urbino, Demos e Avviso Pubblico rispolverata da Repubblica in questi giorni di passaggio dal papato di Papa Francesco a quello del suo futuro predecessore che verrà scelto in occasione dell’ormai imminente Conclave.

Un sondaggio che è andato ben oltre alla figura di Papa Francesco sondando anche l’opinione degli italiani rispetto alle altre istituzioni statali (seppur il Pontefice non si possa certamente incasellare in questa categoria): proprio da qui emerge il primo punto sorprendente dell’indagine, con i consensi – qui espressi come “fiducia” – verso il Santo Padre che raggiungono il 58% piazzandosi solamente dotto alle Forze dell’Ordine (65%) e al Presidente della Repubblica (61%); staccando nettamente sia la sua stessa Chiesa (che viaggiava al 33%) e lo Stato (fermo al 28), senza voler includere il vero e proprio flop di Parlamento (19%) e partiti politici (solo il 9%).

I dati sul consenso nei confronti di Papa Francesco: dal 2013 al 2024 la fiducia è calata di 30 punti percentuali

Un dato, quel 58%, che oltre ad essere sorprendente se rapportato alla decrescente percentuale di fedeli – ma ci torneremo a breve – va anche detto che sembra essere stato in forte diminuzione nell’arco degli anni del lungo pontificato di Papa Francesco: se all’inizio della sua ‘carriera’ – infatti – il gradimento espresso era superiore all’88% (di per sé nettamente superiore al 53% con cui ha concluso la sua breve parentesi il predecessore Ratzinger), già nel 2019 la percentuale era scesa al 66 per stazionare fino al 2023 in cui ha raggiunto il 64% e poi – infine – arrivare al già citato 58% lo scorso anno.

Non sorprende che la fiducia nei confronti di Papa Francesco, però, sia maggiore tra i fedeli (o tra chi si professa tale, pari ad un cittadino su cinque secondo l’Istat) con un ottimo 87% di apprezzamento nella fascia d’età superiore ai 65 anni – ovvero coloro maggiormente affezionati all’istituzione ecclesiastica – che scende addirittura al 38% tra i giovani neo-maggiorenni under 30; mentre restano ottimi i dati del consenso se li si guarda con il filtro – spesso poco indicativo quando si parla di fede e Chiesa – della politica: i più affezionati a Papa Francesco sono i forzisti e i dem (rispettivamente 66 e 65 per cento).