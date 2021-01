Papa Francesco arrestato dalla polizia: 80 capi d’accusa/ La bufala è clamorosa

Il web è pieno di bufale esilaranti, e l’ultima è a dir poco clamorosa ed ha come protagonista, totalmente estraneo alla vicenda, Papa Francesco. Stando a quanto riferito dal sito Bufale.net, nelle ultime ore starebbe circolando una notizia che racconta dell’arresto del Santo Padre, nell’ambito di un’operazione denominata “Blackout Vaticano 2021“.

Questa volta i “bufalari” l’hanno pensata davvero grossa, e dopo la fake news della caduta del Pontefice, in realtà notizia di diversi anni prima, questa volta Sua Santità è stato addirittura associato ad un arresto. A sganciare la bomba (finta), il sito straniero Conservative Beaver, che come ricorda Bufale.net, non è nuova a fake news di questo tipo su personaggi famosi. La Reuters, infatti, ha sottolineato che già mesi fa lo stesso spazio web aveva pubblicizzato l’arresto di un certo Barack Obama, fatto rivelatosi ovviamente falso.

PAPA FRANCESCO ARRESTATO, L’ULTIMA BUFALA: IL 2021 SI APRE ALL’INSEGNA DELLE FAKE NEWS

Fatto sta che non sono mancati i titoloni ad effetto “arrestato Papa Francesco”, giusto per screditare il Pontefice e nel contempo ottenere link facili e views a non finire. Bufale.net, per spazzare via comunque ogni dubbio, ha contattato tutte le varie fonti vicine al mondo della Chiesa, e ovviamente tutte hanno smentito sia l’arresto quanto l’operazione Blackout Vaticano 2021. La fake news era stata comunque architettata ad hoc, con tanto di capi d’accusa riguardante i bambini, una sorta di leit-motiv fin troppo facile per gettare fango nei confronti del Vaticano. Addirittura sarebbero quasi cento i capi d’accusa, tutti ovviamente falsi e neanche lontanamente reali. La notizia di Papa Francesco giunge a poche settimane dalle voci circa una presunta dimissione dello stesso Pontefice che hanno iniziato a circolare alla fine del 2020. La cosa certa è che il mondo delle bufale risulta essere sempre più sorprendente e nel contempo esilarante, con l’originalità dei bufalari che sembra non conoscere la parola fine. Appuntamento alla prossima fake news.



