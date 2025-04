Un papa che ha saputo vivere la Chiesa come autenticamente universale, capace di resistere all’aria del tempo, rifiutando la violenza e la guerra che ne sono diventate il simbolo. Così Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera ed ex segretario di Rifondazione comunista, vede l’azione di papa Francesco. Un Pontefice che ha ammirato e conosciuto personalmente, toccando con mano la sua spontaneità e la capacità di mettersi in dialogo anche con chi proviene da tradizioni diverse da quella della fede. Di lui rimane questo bisogno di unificare il mondo, una istanza in controtendenza rispetto alla politica mondiale e ai conflitti che segnano il nostro tempo, di cui sono gli innocenti i primi a fare le spese.

Come è stato il suo incontro con papa Francesco?

È stato un incontro importante, perché ho incontrato non solo il Pontefice, ma anche una personalità che ho molto ammirato. Chiunque può ricevere una grande emozione dal rapporto con il Pontefice, ma con papa Francesco, almeno per me, l’emozione si moltiplica.

Un incontro che ha cambiato qualcosa in lei?

Credo più all’incontro con la parola che all’incontro fisico, che è stato un atto di generosità del Pontefice nei confronti di cinque o sei personalità che avevano collaborato con la televisione del Vaticano per una serie di ricerche. Il Papa aveva voluto ringraziare per questa collaborazione invitandoci a incontrarlo. In quella occasione mi ha colpito la spontaneità, la modalità assolutamente personale di porsi.

Come è stato essere a tu per tu con lui?

Mi ricordo che ognuno di noi doveva presentarsi e io, per una ragione di lealtà, di onestà intellettuale, gli ho riferito che sono stato anche il segretario di un partito comunista. Quando è venuto il momento di interloquire con me mi ha detto: “Lei ha fatto riferimento al comunismo e il comunismo è stato fatto dagli uomini. Quindi, come tale, va capito, va compreso”. Una dichiarazione che non mi ha colpito, perché l’attenzione del Papa per tutti i movimenti popolari mi è sempre sembrata fuori discussione, però certo in un incontro così formale metteva in luce una propensione al dialogo, al confronto, che è uno degli aspetti che hanno fatto grande questo Pontefice.

Qual è stata, secondo lei, la cifra del pontificato di Francesco? Per cosa lo ricorderemo principalmente?

Per aver resistito all’aria del tempo, per usare la formula di Camus, che in questo nostro tempo è un’aria mefitica, di guerra, di violenza, di crisi delle grandi idee e dottrine che hanno segnato nella storia moderna la possibilità di una liberazione dell’umanità. Questi sono tempi oscuri e quest’aria, che può riassumersi nel riarmo, ha visto il Pontefice chiamarsi fuori in nome di un’umanità futura. Ancora le sue ultime parole sul disarmo sono significative, un segno dei tempi, di un tempo che si vuole diverso dal presente.

Come ha cambiato la Chiesa Francesco nel suo pontificato?

Già la premessa del suo pontificato, quando ha detto “Sono venuti a prendermi quasi alla fine del mondo”, è stata la promessa di lavorare alla ricomposizione dell’unità nel mondo, che è precisamente il contrario di ciò che sta accadendo: il mondo che con la guerra si divide in imperi tra loro confliggenti e tutti confliggenti contro i poveri. Papa Francesco ha testimoniato la possibilità di non soccombere a questa pressione e, in questo senso, ha sottratto la Chiesa all’abbraccio mortale dell’Occidente, che la rende meno universale, quindi meno sé stessa.

Questa è la sua eredità per la Chiesa del futuro? È un’eredità che potrebbe andare dispersa?

L’approccio di Francesco è a rischio come tutte le costruzioni terrene, per quanto la Chiesa sia sovrastata dal suo orizzonte di fede. È a rischio perché, nella concretezza dell’istituzione, i contrasti sono stati anche evidenti: l’avversione a questo pontificato di una parte della gerarchia ecclesiastica, della Curia, è stata persino più smaccata che in altre occasioni, quando la critica al Pontefice veniva trattenuta dentro un canone. Una situazione che si può anche capire, perché la riforma di papa Francesco è stata assai rilevante: capisco che possa anche avere creato delle resistenze, delle opposizioni nei settori più tradizionalisti e anche, per dirla più esplicitamente, in qualche settore che ha ceduto a una pulsione reazionaria.

Il futuro della Chiesa è di continuare comunque sulla strada indicata da Francesco?

Secondo me sì, il cammino tracciato trova continue conferme. In questi ultimi giorni, ancora in maniera così rilevante, significativa: basterebbe dire “Gaza” per capire di cosa stiamo parlando, ricordare la sua opposizione alla guerra. Che si conferma puntualmente come una strage di innocenti.

Per che cosa allora vuole ricordare papa Francesco?

Voglio ricordare il carattere profetico di un pastore che, partendo dalla connessione sentimentale con il suo popolo, che è il popolo del Concilio Vaticano II, immagina un futuro senza guerra, senza violenze, in cui possano essere perseguite pace e giustizia.

