Resta complesso il quadro sanitario di Papa Francesco, anche perché gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Le ultime notizie sulle condizioni di salute del Santo Padre sono state fornite dalla Sala stampa vaticana, con un comunicato che è destinato ad acuire l’apprensione dei fedeli di tutto il mondo, nonostante comunque le rassicurazioni fornite.

Nella nota si fa riferimento ai nuovi esami di laboratorio a cui è stato sottoposto Bergoglio e alla radiografia al torace che è stata effettuata: alla luce di tutto ciò, infatti, i medici del Policlinico Gemelli di Roma che si stanno prendendo cura di lui ritengono che continui a presentare, appunto, un quadro complesso.

COME STA PAPA FRANCESCO: NUOVO BOLLETTINO

Nel pomeriggio di martedì, papa Francesco è stato sottoposto a una Tac al torace per un controllo, su prescrizione dell’equipe sanitaria del Vaticano e di quella medica del Policlinico Gemelli. Questo esame ha evidenziato che è affetto da polmonite bilaterale. Alla luce di tale diagnosi, è stata messa a punto una nuova terapia farmacologica per Papa Francesco, a cui era stata precedentemente diagnosticata una infezione polimicrobica.

Per questo erano state somministrate terapie cortisoniche antibiotiche. Proprio tale infezione rende più complicate le terapie. Nonostante l’aggravamento delle condizioni di salute di Papa Francesco, il suo umore resta comunque buono. Lo precisa il comunicato che dà conto del nuovo bollettino medico.

IL LEGAME CON I FEDELI E LE PREGHIERE

Il cardinale Comastri al Tg1 ha commentato le ultime notizie sulle condizioni di Papa Francesco: “Sta soffrendo in questo momento“. Quindi, chiede ai fedeli di stargli vicino. Per dimostrarlo, invita alla preghiera. “Tutti dicono che è sereno e questa è una cosa bella, è un esempio per tutto. Non si risparmia, è stato coraggioso con i suoi viaggi, sente il bisogno di andare, ma arriva un momento in cui il timone lo prende il Signore“.