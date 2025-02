COME STA PAPA FRANCESCO DOPO LA TERZA NOTTE DI RICOVERO AL GEMELLI DI ROMA (IN ATTESA DEL BOLLETTINO MEDICO)

Una bronchite sicuramente fastidiosa e acuta che però non sta limitando Papa Francesco nel lavoro a “distanza”, pur permanendo il riposo assoluto senza udienze né discorsi: e dunque il “come sta Papa Francesco” quotidiano si profila per la terza giornata consecutiva di ricovero all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma, dopo che lo scorso venerdì le continue condizioni non ottimali lo hanno costretto a recarsi nel consueto decimo piano della struttura che storicamente accoglie i Pontefici in caso di interventi e/o malattie.

In attesa del bollettino medico che il Vaticano diffonderà come sempre nel tardo pomeriggio/inizio sera, un aggiornamento su come sta oggi 17 febbraio 2025 Papa Francesco lo ha dato il direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni, incontrando presso la Santa Sede i giornalisti. «I risultati degli ultimi accertamenti» degli scorsi giorni, compresi gli ultimi esami tenuti oggi – riporta il direttore – mostrano una continua «infezione polimicrobica delle vie respiratorie». Per questo motivo lo staff medico si è visto costretto a modificare ulteriormente la terapia: è ancora Bruni a spiegare come i vari accertamenti finora indicano comunque un «quadro clinico complesso che richiederà una degenza ospedaliera adeguata», il che significa che non rimarrà per pochi giorni in reparto ma potrebbe permanere ancora per un tempo indefinito.

Resta però un riposo ottimale in questa terza notte in reparto, spiega Bruni, con colazione stamattina e consueta lettura dei giornali italiani e mondiali: rimangono le tradizioni anche durante il ricovero, in buona sostanza, con i medici che confermano come Papa Francesco prosegua nel rispondere bene alle terapie costantemente somministrate per la fastidiosa bronchite e l’infezione alle vie respiratorie. Le fonti dell’ANSA presso il Policlinico Gemelli confermano un’evoluzione finora tranquilla della degenza presso la camera riservata ai Papi al decimo piano dell’ospedale romano.

IL BUON UMORE E LA TELEFONATA ALLA PARROCCHIA DI GAZA

In attesa appunto del nuovo bollettino in arrivo questo pomeriggio, non resta che rimanere su quanto visionato ieri e oggi dal Gemelli sulle condizioni di Papa Francesco che ha annullato tutti gli impegni e le udienze – anche quelle per il Giubileo – di questa prima parte della settimana: sta bene in maniera stazionaria, ma il quadro è comunque complesso, con l’iter diagnostico che prosegue e con riposo assoluto ancora consigliato dallo staff medico del reparto del Policlinico.

La vera novità di giornata (anche se riguarda un fatto avvenuto nel weekend) non riguarda però le sue condizioni di salute, ma le attività che tra un riposo e l’altro riesce comunque a intrattenere nello svolgimento dell’importante incarico di Pontefice. A sorpresa infatti la parrocchia di Gaza ha ricevuto una telefonata internazionale direttamente dall’ospedale Gemelli, sia venerdì nel primo giorno di ricovero che nella giornata di sabato: «affaticato ma di buon umore», garantiscono i resposnabili della parrocchia “Sacra Famiglia” a Gaza City, ovvero il parroco padre Gabriel Romanelli e il vice Yusuf Asad. La preghiera permane per tutta la Terra Santa e le terre devastate dalla guerra, con insieme l’invito a cooperare affinché possa mantenersi la flebile tregua presente in questo momento tra Israele e Hamas.