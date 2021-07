Papa Francesco come sta?/ Ultime notizie, bollettino 8 luglio: “Giornata tranquilla”

Giungono buone nuove per quanto riguarda le condizioni fisiche di Papa Francesco. Bergoglio, ricordiamo, si trova ricoverato da domenica scorsa presso il Policlinico Gemelli di Roma in seguito ad un intervento chirurgico al colon, e lentamente sta riacquisendo la piena forma fisica, così come spiegato dalla Sala stampa vaticana. Poco fa è stato infatti emesso l’ultimo bollettino in cui si legge che mercoledì Papa Francesco “ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi e mobilizzandosi autonomamente” ma “in serata ha manifestato un episodio febbrile“. Nella mattinata di oggi, invece, sono proseguiti gli “esami di routine, microbiologici e ad una tac torace-addome, risultata negativa”.

Il portavoce vaticano Matteo Bruni, ha inoltre aggiunto che Sua Santità, nel pomeriggio di ieri, “ha inteso manifestare la Sua paterna vicinanza ai piccoli degenti del vicino reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile, facendo loro giungere il Suo affettuoso saluto”. Poi ha proseguito: “Questa mattina è stato sottoposto agli esami di routine, microbiologici e ad una tac torace-addome, risultata negativa. Il Santo Padre prosegue le cure programmate e l’alimentazione per via orale. In questo particolare momento rivolge il Suo sguardo a quanti soffrono, esprimendo la Sua vicinanza agli ammalati, specialmente ai più bisognosi di cure”.

PAPA FRANCESCO, ESPRESSA LA VICINANZA AL PRESIDENTE DI HAITI UCCISO IERI IN UN AGGUATO

Tutto sembra quindi procedere per il meglio, e lentamente il Pontefice sta riprendendosi dopo l’operazione di quattro giorni fa; già nella giornata di martedì lo stesso aveva iniziato ad assumere dei pasti frugali e anche a fare qualche passo, alzandosi dal letto, con una convalescenza che, a parte qualche linea di febbre, non ha fino ad ora incontrati intoppi.

Fonti vaticane fanno anche sapere che Papa Francesco ha voluto esprimere nella giornata di ieri la sua vicinanza alla popolazione di Haiti dopo l’assassinio del giovane presidente Jovenel Moise, che tra l’altro il Santo Padre aveva incontro in Vaticano nel 2018: nell’agguato la moglie è rimasta gravemente ferita.

