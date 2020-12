Papa Francesco compie 84 anni/ Mattarella “Nella pandemia ha sostenuto gli italiani”

Quella di oggi è senza dubbio una giornata speciale per Papa Francesco, perché compie 84 anni. Jorge Mario Bergoglio, però, festeggia il suo compleanno in Vaticano proseguendo la sua vita ordinaria di sempre. Tra le tante personalità che gli hanno voluto fare gli auguri c’è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha evidenziato il ruolo di guida non solo per la Chiesa ma per la comunità, a partire da quella italiana. «Durante questo terribile anno di pandemia Francesco non ha fatto mancare a tutti gli italiani vicinanza partecipe e solidale». Peraltro, quella di Papa Francesco è una figura importante anche per chi non è di fede cristiana. «Persone di fedi diverse nei momenti della prova e della solitudine hanno potuto costantemente avvertire il sostegno e l’incoraggiamento del Papa», ha evidenziato il Capo dello Stato. Diventato cardinale nel 2001, fu eletto Papa nel 2013. Da allora, quindi in quasi otto anni di pontificato, ha avviato tante riforme, ma molte altre se ne prospettano.

PAPA FRANCESCO E IL COMPLEANNO IN PREGHIERA

Papa Francesco ha deciso di celebrare con semplicità il suo 84esimo compleanno, come avvenuto del resto negli anni passati, ma soprattutto nella preghiera. Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, ha fatto sapere che il Santo Padre ha ricevuto un mazzo di girasoli come dono da un gruppo di poveri. Per Bruni «ricordano la necessità di orientare sempre la vita verso il Signore, presente nei più deboli». Anche per questo oggi Papa Francesco invierà 4 ventilatori polmonari in Venezuela, in particolare per i bambini affetti da patologie polmonari. Intanto anche la Conferenza episcopale italiana (Cei) ha mandato un messaggio di auguri al Santo Padre per i suoi 84 anni. «Nell’assicurarLe la preghiera di tutte le nostre Comunità, Le rinnoviamo l’impegno a vivere con gratitudine e speranza il Suo insegnamento e la Sua testimonianza di vita. Su un tracciato sicuro: l’amore!», ha scritto la Cei nel suo messaggio di auguri.



