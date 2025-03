PAPA FRANCESCO, LA FOTO DAL GEMELLI NON PLACA I COMPLOTTISTI

Era convinto che Papa Francesco fosse morto, infatti era pronto a dimostrarlo con un blitz al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora Er Bombolino, all’anagrafe Luca Antonio Domenici, prende atto che è ancora in vita, ma si dice ancora convinto del contrario. L’ormai noto tiktoker, il primo tra gli influencer e aspiranti tali a mettere in dubbio il fatto che Bergoglio fosse vivo, ha commentato ai microfoni di Gaston Zama, inviato de Le Iene, la svolta di ieri, cioè la pubblicazione della prima foto del Santo Padre da quando è ricoverato.

Il primo a mandargliela è stato proprio Gaston Zama, a cui ha ribadito però di essere convinto non solo del decesso, ma ha riferito anche la data, il 15 febbraio 2025. “È stato mandato un audio a piazza San Pietro che secondo me è stato fatto con l’intelligenza artificiale. Sono stato accusato di essere un complottista, ma smentisco tutto. Io lo faccio con sentimento per il Papa, perché voglio sapere la verità, è sparito da un mese”, ha dichiarato Er Bombolino, secondo cui la foto non è attuale, ma vecchia. Inoltre, ha definito “surreale” ciò che sta accadendo, ricordando che Giovanni Paolo II si affacciò alla finestra del Gemelli, facendosi vedere, mentre Bergoglio no.

DA ER BOMBOLINO A OTTAVO RE DI ROMA: I DUBBI SU BERGOGLIO

Er Bombolino ne ha parlato in una diretta Instagram con l’inviato de Le Iene, spiegando che gli serve un “video concreto” per ricredersi. “Io voglio vedere un video reale del Papa che sta all’interno del Gemelli, come loro lo descrivono, perché non è possibile”. Il tiktoker ritiene ci siano tanti indizi che lo portano a dubitare del fatto che il Papa è vivo. Quando gli è stato fatto notare che metterebbe in dubbio anche l’autenticità di un video, Er Bombolino ha spiegato che in realtà gli farebbe cambiare idea solo la visione di Bergoglio in Vaticano.

Er Bombolino non è l’unico complottista tornato alla carica dopo la foto. Anzi, nei giorni scorsi è apparos in video insieme a un ‘collega’, Ottavo Re di Roma, per smentire il fatto che rilancino teorie del complotto e insistere con le loro convinzioni. “Siamo devoti a Papa Francesco, vogliamo solo sapere la verità”, avevano assicurato. Per quanto riguarda le loro teorie, hanno rilanciato accusando i media e il Vaticano di rilanciare fake news su Bergoglio. “I media in realtà vogliono fare un capro espiatorio di noi che ci mettiamo la faccia”. La prima foto di Papa Francesco dal ricovero, però, non è bastata a convincerli…