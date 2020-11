Papa Francesco, cugino Oscar Perino morto di Covid/ Aveva 68 anni

Lutto a Chivasso, provincia di Torino, ma anche al Vaticano: è morto a causa del Covid-19 Oscar Perino, cugino di Papa Francesco. Come riportano i colleghi de La Stampa, il 68enne è venuto a mancare nella giornata di ieri all’ospedale comunale: era ricoverato da quasi un mese, dal 16 ottobre per la precisione, e le sue condizioni sono peggiorate nel corso delle ultime ore. Una parentela venuta alla luce alla fine del 2015, quando in Vaticano conclusero lo studio dell’albero genealogico del pontefice: Oscar Perino e Bergoglio si conobbero un anno e mezzo fa, quando il papa argentino incontrò in udienza privata il cugino dopo una celebrazione in quel di Genova.

OSCAR PERINO, CUGINO PAPA FRANCESCO MORTO DI COVID

Come raccontato dai colleghi di Prima Chivasso, la nonna materna di Oscar Perino era cugina prima di Maria Gogna, nonna di Papa Francesco. Una parentela che ha reso orgoglioso il 68enne, che gestiva un negozio di fiori insieme alla moglie Maria Cicconetti. Perino lascia le figlie Simona e Daniela ed i nipoti Rachele, Leonardo e Federico. Il portale legato alla città di Chivasso rende inoltre noto che i funerali dell’uomo si terranno dopodomani, lunedì 16 novembre 2020, alle ore 10.30 nella Chiesa collegiata di Santa Maria Assunta a Chivasso con partenza dall’ospedale cittadino. Domani, invece, Oscar Perino sarà ricordato nel corso della messa in programma alle ore 18.30 sempre in Duomo.

