Papa Francesco, diretta Messa a Santa Marta/ Video Tv2000: l’indulgenza plenaria

Non si ferma neanche al sabato l’appuntamento quotidiano con la Santa Messa nella cappella di Casa Santa Marta con Papa Francesco: anche oggi dalle ore 7 la celebrazione eucaristica – divenuto ormai evento assiduo per tanti fedeli cattolici in quarantena “forzata” per le misure anti-coronavirus e con le Messe pubbliche sospese per la chiusura delle Chiese – verrà trasmessa in diretta tv e video streaming senza alcun vincolo restrittivo. «Ieri ho ricevuto un messaggio di un sacerdote del bergamasco che chiede di pregare per i medici di Bergamo, Treviglio, Brescia, Cremona, che stanno al limite di lavoro; stanno dando proprio la propria vita per aiutare gli ammalati, per salvare la vita degli altri. E preghiamo anche per le autorità; per loro non è facile gestire questo momento e tante volte soffrono delle incomprensioni. Che siano medici, personale ospedaliero, volontari della salute o le autorità, in questo momento sono colonne che ci aiutano ad andare avanti e ci difendono in questa crisi. Preghiamo per loro», con questa introduzione ieri mattina il Santo Padre Francesco ha desiderato rivolgersi a tutti quanti coinvolti in prima linea nella difficile e grave emergenza coronavirus.

S.MESSA PAPA FRANCESCO A SANTA MARTA: LA DIRETTA VIDEO

Nell’omelia tutta legata poi alle letture del giorno, Papa Francesco è tornato a parlare della tenerezza del Padre nei giorni di festa per San Giuseppe: «Il Dio della tenerezza ci guarirà; ci guarirà da tante, tante ferite della vita e da tante cose brutte che abbiamo combinato. Ognuno ha le proprie! Pensiamo questo: tornare da Dio è tornare all’abbraccio, all’abbraccio del Padre. E pensiamo a quell’altra promessa che fa Isaia: “Se i tuoi peccati sono brutti come scarlatto, io ti farò bianco come la neve” (cfr 1,18). Lui è capace di trasformarci, Lui è capace di cambiare il cuore, ma bisogna fare il primo passo: tornare. Non è andare da Dio, no: è tornare a casa». L’appuntamento con la nuova S.Messa da Casa Marta nel tempo di Quaresima è sempre il medesimo: alle ore 7 in diretta su Tv2000 e sul canale YouTube Vatican News (qui sotto). Importante da ultimo segnalare la novità voluta da Papa Francesco per accompagnare i fedeli in questo periodo di Quaresima così difficile per via dell’epidemia: un nuovo Decreto della Penitenzieria concede da oggi l’indulgenza plenaria ai malati di coronavirus, a chi li assiste e a tutti i fedeli del mondo che pregano per loro. Per poter ricevere l’Indulgenza plenaria – spiega la nuova decisione della Santa Sede – «i malati di coronavirus, quanti sono sottoposti a regime di quarantena nonché gli operatori sanitari e i familiari che, si espongono al rischio di contagio per assistere chi è colpito dal Covid-19, potranno anche semplicemente recitare il Credo, il Padre nostro e una preghiera a Maria».





© RIPRODUZIONE RISERVATA