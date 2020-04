Papa Francesco, diretta Messa Santa Marta/ Video Rai 1: “Gesù è veramente risorto”

«Conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sarà tolto: il diritto alla speranza. È una speranza nuova, viva, che viene da Dio. Non è mero ottimismo, non è una pacca sulle spalle o un incoraggiamento di circostanza, con un sorriso di passaggio. No. È un dono del Cielo, che non potevamo procurarci da soli»: il messaggio lanciato da Papa Francesco nella Santa Messa della Veglia di Sabato Santo è il fulcro con il quale in questo finora drammatico 2020 si “legano” a doppio filo la Pasqua e la pandemia da coronavirus. Lo ribadirà anche questa mattina nella consueta Messa dalla Cappella di Casa Santa Marta il Pontefice dopo il “tour de force” della Settimana Santa appena conclusasi:

«Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in queste settimane, aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e facendo salire dal cuore parole di incoraggiamento. Ma, con l’andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la speranza più audace può evaporare. La speranza di Gesù è diversa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita», spiega ancora Papa Francesco nella commovente omelia della Veglia Pasquale. Con il Lunedì Santo dell’Angelo si torna alle “tradizioni” quotidiane, con la Santa Messa da Casa Santa Marta delle ore 7 in diretta tv (Rai 1 e Tv2000) e video streaming su RaiPlay e Vatican News: a seguire, alle ore 12 il Regina Coeli di Pasquetta che “sostituisce” l’Angelus nel Tempo dopo la Pasqua.

MESSA PAPA FRANCESCO, L’ANNUNCIO DELLA RESURREZIONE

«Oggi riecheggia in tutto il mondo l’annuncio della Chiesa: “Gesù Cristo è risorto!” – “È veramente risorto!”» è il messaggio centrale della Pasqua, è la vittoria del Cristo sulla morte, l’invito alla conversione per il cuore dell’uomo “vittima” del dolore e della tentazione. Papa Francesco lo ha ricordato anche nella Messa della Domenica di Pasqua celebrata ieri in una San Pietro vuota per effetto ancora delle restrizioni coronavirus: «Come una fiamma nuova questa Buona Notizia si è accesa nella notte: la notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa: “Cristo, mia speranza, è risorto!”», ha esortato nel Messaggio Urbi et Orbi di Pasqua ancora il Santo Padre.

Dal contagio della pandemia a quello salvifico della speranza infusa da Gesù con l’annuncio della Resurrezione: «È il contagio della speranza: «Cristo, mia speranza, è risorto!». Non si tratta di una formula magica, che faccia svanire i problemi. No, la risurrezione di Cristo non è questo. È invece la vittoria dell’amore sulla radice del male, una vittoria che non “scavalca” la sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una strada nell’abisso, trasformando il male in bene: marchio esclusivo del potere di Dio. Il Risorto è il Crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indelebili le piaghe: ferite diventate feritoie di speranza. A Lui volgiamo il nostro sguardo perché sani le ferite dell’umanità afflitta».





© RIPRODUZIONE RISERVATA