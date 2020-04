Papa Francesco, diretta Messa Santa Marta/ Video Rai 1: Gesù, la gioia e il virus

Pubblicità

Come poter parlare di gioia al tempo del coronavirus quando tutto sembra fosco, nero e senza una speranza nel breve e nel lungo periodo? Papa Francesco lo ha spiegato bene ieri nella Santa Messa dalla Cappella di Casa Santa Marta, aiutandosi con il Vangelo su Emmaus e sulle testimonianze di Pietro e Giovanni dopo la Resurrezione di Cristo: «Senza lo Spirito non si può avere questa gioia. Ricevere la gioia dello Spirito è una grazia […] La grande forza che noi abbiamo per trasformare, per predicare il Vangelo, per andare avanti come testimoni di vita è la gioia del Signore che è frutto dello Spirito Santo, e oggi chiediamo a Lui di concederci questo frutto». Sembra stonare con il tempo che stiamo vivendo eppure è sempre quello che il Papa ha riferito nella Veglia del Sabato Santo quando ha ribadito che l’unica speranza per “uscire” dall’ansia della pandemia e dal dolore della morte è quella speranza donata da chi è risorto e ha vinto la morte e che oggi riecheggia nei volti di amici, parenti, figli e incontri: certo, dovendo rimanere in quarantena è tutto più difficile, ma le tecnologie aiutano in questo a ridurre le distanze (nel breve periodo quantomeno).

Appuntamento dunque anche oggi alle ore 7 con un altro incontro “online”, ovvero le parole del Santo Padre nella Messa da Casa Santa Marta (in diretta tv Rai1 e Tv 2000, oltre al video streaming di RaiPlay e Vatican News): come spiegato ieri nell’introduzione alla celebrazione, resta la riflessione su tanti colpiti da questo tempo difficile e angusto «In questi giorni mi hanno rimproverato perché ho dimenticato di ringraziare un gruppo di persone che anche lavora. Ho ringraziato i medici, infermieri, i volontari… “Ma lei si è dimenticato dei farmacisti”: anche loro lavorano tanto per aiutare gli ammalati ad uscire dalla malattia. Preghiamo anche per loro».

L’AGENDA DI PAPA FRANCESCO

Dopo le celebrazioni “in streaming” della Settimana Santa continua l’agenda di Papa Francesco a subire modifiche e limitazioni, pur rimanendo in grado con la tecnologia di oggi di rendere comunque “vicino” il messaggio della Chiesa a tutti i fedeli collegati da casa. E così viene confermata la Santa Messa per la Domenica della Divina Misericordia in programma il 19 aprile prossimo ma con una forma “privata” (senza pubblico fisico) celebrata da Papa Francesco alle 11. 00 dalla chiesa del Santo Spirito in Sassia, a pochi passi dal Vaticano. Esattamente 20 anni fa Papa Giovanni Paolo II canonizzava Suor Faustina Kowalska ed istituiva la Domenica della Divina Misericordia, poi mantenuta da Papa Benedetto XVI e ovviamente anche Francesco sulla cui misericordia ci ha costruito un intero papato. Il Santo Padre guiderà al termine della Santa Mesa la recita del Regina Coeli sempre dalla stessa chiesa fuori Vaticano, il tutto ovviamente sempre seguibile in diretta video streaming sui canali di Vatican News.





