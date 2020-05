Papa Francesco, diretta Messa Santa Marta/ Video Rai 1: lo Spirito è libertà

Pubblicità

Papa Francesco alle ore 7.00 celebrerà anche oggi, sabato 16 maggio 2020, la Santa Messa del mattino nella Cappella di Casa Santa Marta. L’appuntamento quotidiano con il Santo Padre è in tempi di Coronavirus particolarmente prezioso per i fedeli, che da lunedì prossimo potranno tornare a Messa nelle proprie parrocchie. Queste settimane tuttavia hanno regalato a tutti i cristiani, anche coloro che magari prima del Coronavirus non andavano a Messa durante la settimana, la possibilità di seguire quotidianamente la Messa con un “parroco” d’eccezione, favorita ovviamente anche dall’ampia copertura televisiva della Messa quotidiana di Papa Francesco garantita in queste settimane, a patto naturalmente di essere mattinieri.

La Messa da Casa Santa Marta di Papa Francesco è infatti visibile in questo periodo in diretta tv su Rai 1 e Tv2000 e video streaming tramite RaiPlay e Vatican News YouTube, con la Rai che si è dunque aggiunta quotidianamente ai canali vaticani per seguire le celebrazioni eucaristiche quotidiane del Pontefice, consentendo in questo modo a chi lo desidera di iniziare con la preghiera la nuova giornata insieme a Papa Francesco, che ogni giorno sviluppa un tema particolarmente significativo nella propria meditazione.

Pubblicità

Nei giorni scorsi possiamo ad esempio ricordare che nella Messa di lunedì Papa Francesco ha indicato lo Spirito Santo come il vero Dono di Dio per sostenerci ed aiutarci, mentre la preghiera iniziale era rivolta a coloro che hanno perso il lavoro a causa del Coronavirus. Martedì ecco la preghiera per gli infermieri, il cui lavoro è una vera vocazione, mentre nell’omelia il Papa aveva ricordato il dono della “pace del cuore” dato da Gesù ai suoi. Mercoledì, dopo il pensiero rivolto a studenti e insegnanti, Papa Francesco ha rivolto l’accento sulla vita cristiana come “mistica di un rimanere reciproco”, tra l’uomo e Gesù. Giovedì invece sia la preghiera nell’introduzione sia gran parte dell’omelia si sono concentrate sull’occasione della Giornata di preghiera, digiuno e opere di carità promossa dall’Alto Comitato della Fratellanza Umana, nella quale tutte le religioni hanno pregato per la liberazione dalla pademia di Coronavirus e dagli altri mali del mondo.

Pubblicità

PAPA FRANCESCO, SANTA MESSA IN SANTA MARTA: L’OMELIA DI IERI

Ieri mattina infine Papa Francesco nell’introduzione alla Santa Messa a Casa Santa Marta ha salutato innanzitutto le famiglie: “Oggi è la Giornata mondiale della famiglia: preghiamo per le famiglie, perché cresca nelle famiglie lo Spirito del Signore, lo spirito di amore, di rispetto, di libertà”. Nell’omelia poi, partendo dal brano degli Atti degli Apostoli in cui Paolo e Barnaba ad Antiochia rassicurano i nuovi discepoli di origine pagana, spiegando loro come non siano obbligati alla circoncisione secondo la Legge mosaica, “vediamo che nella Chiesa, all’inizio, c’erano tempi di pace”, ma anche “di turbamento. E questo è l’argomento della prima lettura di oggi: un tempo del turbamento”.

I cristiani che provenivano dal paganesimo “avevano creduto in Gesù Cristo e ricevuto il battesimo, ed erano felici: avevano ricevuto lo Spirito Santo. Dal paganesimo al cristianesimo, senza alcuna tappa intermedia”. C’era però chi non era d’accordo e così vi erano molte discussioni fra loro. I contrari sostenevano la loro tesi “con argomenti pastorali, argomenti teologici, anche alcuni morali” e “questo metteva in discussione la libertà dello Spirito Santo, anche la gratuità della Risurrezione di Cristo e della grazia. Erano metodici. E anche rigidi”, osserva Papa Francesco.

Riducendo il dogma a un’ideologia, essi forgiavano una religione di prescrizioni “e con questo toglievano la libertà dello Spirito. La perfezione della strada per seguire Gesù era la rigidità. Questi dottori manipolavano le coscienze dei fedeli, li facevano diventare o rigidi o se ne andavano”. Papa Francesco dunque ha ribadito con forza: “La rigidità non è del buono Spirito, perché mette in questione la gratuità della Redenzione, la gratuità della Risurrezione di Cristo”. Di conseguenza, “dov’è rigidità non c’è lo Spirito di Dio, perché lo Spirito di Dio è libertà”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA