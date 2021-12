Papa Francesco, diretta video intervista Canale 5/ L’incontro con i 4 ‘invisibili’

Si rinnova l’appuntamento inedito avvenuto lo scorso anno tra Papa Francesco e Canale 5: oggi domenica 19 dicembre, appena terminato il Tg5 delle 20, andrà in onda un’intervista esclusiva di Mediaset al Santo Padre Jorge Mario Bergoglio.

Oltre al giornalista Fabio Marchese Ragona (vaticanista Tg5), il Papa si è confrontato con un ergastolano, una scout 18enne, una donna vittima di abusi e una senzatetto: ne è uscito un docu-evento dal titolo “Francesco e gli invisibili – Il Papa incontra gli ultimi“ che racconterà al pubblico la reazione e le parole di Papa Francesco durante l’incontro con i suoi speciali ospiti. L’appuntamento è previsto per questa sera alle ore 20.40 su Canale 5, non appena finito il Tg delle Venti: l’evento sarà visibile anche in diretta video streaming su Mediaset Play e sull’App Mediaset Infinity.

L’INTERVISTA E I 4 “INVISIBILI”

Se però nell’intervista dello scorso 10 gennaio al Tg5 Papa Francesco aveva affrontato diversi temi dell’attualità, sia inerenti la Chiesa Cattolica sia riguardo alle emergenze mondiali e politiche, nell’incontro in onda questa sera si potrà osservare un Pontefice più “intimo”, in dialogo con quattro protagonisti “invisibili” della società. «Ho avuto una vita famigliare difficile, fatta di violenza, di miseria», racconta nel video servizio di lancio la donna vittima di violenze; «Io so di essere l’ultima persona degna di incontrare il Santo Padre», ricorda invece l’ergastolano che ha potuto incontrare Papa Francesco. A pochi giorni dal Natale, il Santo Padre rivolgerà un messaggio di speranza e conforto, oltre a raccontare la sua esperienza vicino agli “ultimi” fin da quando era un semplice parroco di Buenos Aires. «Prendiamo un impegno concreto, anche piccolo, che si adatti alla nostra situazione di vita, e portiamolo avanti per prepararci a questo Natale», ha raccontato nell’ultimo Angelus domenicale a due settimane dalla Nascita di Gesù.

Come informa Mediaset, i quattro “invisibili” che hanno incontrato Papa Francesco sono: Giovanna, una donna vittima di violenze domestiche, rimasta senza lavoro e senza casa durante la pandemia; Maria, «una senzatetto che ha vissuto anni per strada prima di essere accolta a Palazzo Migliori, il dormitorio del Vaticano gestito dalla Comunità di Sant’Egidio»; Pierdonato, ergastolano in carcere da 25 anni ma che, grazie allo studio e alla preghiera, ha capito i propri errori; Maristella, scout di 18 anni, «in rappresentanza di tutti quei ragazzi che con il lockdown si sono sentiti abbandonati e hanno perso i contatti con amici e compagni di scuola».

