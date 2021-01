Papa Francesco, diretta video intervista Canale5/ “Vaccino è etico, lo farò”

Intervista a Papa Francesco in onda oggi, 10 gennaio, su Canale5 a partire dalle 20.35 circa, subito dopo il TG5 della sera. Sarà un incontro in esclusiva mondiale quello che Canale5 porterà questa sera in onda nel prime time, un colloquio intimo e vario concesso al giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta in Vaticano, e in cui il Pontefice argentino ha affrontato vari temi della nostra tra cui: la pandemia, il vaccino, i disordini negli Stati Uniti e l’aborto.

Temi caldi che sicuramente attireranno l’attenzione di molti sullo speciale e, molto probabilmente, anche polemiche, complimenti e critiche come spesso avviene per i grandi leader. Papa Francesco avrà poi modo di parlare anche di come è cambiata la sua vita a causa del virus.

Le anticipazioni dell’intervista di Fabio Marchese Ragona

Come già anticipato, sono diverse le tematiche presenti nella lunga intervista “intima” tra Papa Francesco e Fabio Marchese Ragona a partire dall’enorme “sfida” della pandemia da Covid: condanna netta di Papa Francesco al mondo No Vax, con parole molto dure «C’è un negazionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino […] Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri». Il suo “Sì vax” si permea in una spiegazione alquanto semplice della situazione: «Quando ero bambino – spiega Bergoglio – ricordo che c’è stata la crisi della poliomelite e tanti bambini sono poi rimasti paralitici per questo e c’era la disperazione per fare il vaccino. Quando è uscito il vaccino te lo davano con lo zucchero e c’erano tante mamme disperate… poi noi siamo cresciuti all’ombra dei vaccini, per il morbillo, per quello, per quell’altro, vaccini che ci davano da bambini… Non so perché qualcuno dice: ‘no, il vaccino è pericoloso’, ma se te lo presentano i medici come una cosa che può andare bene, che non ha dei pericoli speciali, perché non prenderlo?».

Inevitabile poi l’accenno alle recentissime incresciose scene giunte dal Congresso Usa, assaltato dai fan pro-Trump con purtroppo anche 4 morti negli scontri: «Anche nella realtà più matura sempre c’è qualcosa che non va, di gente che prende una strada contro la comunità, contro la democrazia, contro il bene comune. Grazie a Dio questo è scoppiato e si è potuto vedere bene perché così si può mettere il rimedio». La violenza per il Papa c’è e rimarrà sempre purtroppo, «Nessun popolo può vantarsi di non avere un giorno un caso di violenza, succede nella Storia», ma, sostiene, «dobbiamo capire bene per non ripetere, imparare dalla Storia». (a cura di Niccolò Magnani)

Lo speciale Papa Francesco su Canale 5

L’intervista esclusiva a Papa Francesco andrà in onda su Canale5 ma sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito Mediaset Play raggiungibile cliccando qui proprio a partire dalle 20.35. Subito dopo il video dovrebbe essere disponibile nella sezione on demand del sito ma potrebbe non essere visibile al di fuori dei confini Nazionali. Nella serata, dedicata interamente a Papa Francesco, dopo l‘intervista seguirà la proiezione del film Mediaset “Chiamatemi Francesco – il Papa della gente” con la storia personale di Jorge Mario Bergoglio figlio di immigrati italiani in Argentina, dalla gioventù alla vocazione e alla nomina a Papa di otto anni fa. Al termine del film, un commento speciale curato dal Tg5 condotto da Cesara Buonamici alla presenza di opinionisti o esperti.

