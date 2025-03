GLI INFLUENCER COMPLOTTISTI IN OSPEDALE DA PAPA FRANCESCO MA…

Blitz al Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato Papa Francesco da oltre venti giorni: un gruppo di complottisti, convinti che il pontefice sia morto e che il Vaticano tenga nascosta la notizia, si è presentato in ospedale per dimostrarlo. Peccato, però, che si siano recati nell’area sbagliata… L’iniziativa è di Er Bombolino, come viene chiamato sui social il tiktoker, che ha aperto la strada e ispirato altri due aspiranti influencer hanno seguito le sue orme. Comunque, si è recato al decimo piano e ha mostrato l’ascensore principale, ma poi ha trovato la porta chiusa a chiave.

“Ma il Papa Francesco è morto? Il Papa ‘ndo sta?“, ha chiesto senza ricevere risposta. Lui, all’anagrafe Luca Antonio Domenici, è convinto che il pontefice sia morto da quasi un mese, ma ha anche indicato il 14 febbraio come data possibile del decesso. Tra i commenti gli hanno fatto notare che aveva sbagliato ala, non era quella dove si trova effettivamente Bergoglio.

Ottavo re di Roma, all’anagrafe Giuseppe Basile ma noto per la sua barba e i capelli rosa e blu (e per un’indagine per stalking ai danni dell’ex), un altro personaggio noto sui social, si è presentato davanti a un’altra porta rispetto a quella del ‘collega’, dichiarando che Papa Francesco non può essere vivo, perché ci è arrivato troppo facilmente, mentre avrebbe dovuto trovare più sicurezza se non fosse morto. Lui è uno dei più accaniti complottisti sulle condizioni di salute di Papa Francesco.

PAPA FRANCESCO E LE TEORIE DEL COMPLOTTO SULLA SUA SALUTE

“Non c’è nessuna scorta, non sarei mai riuscito ad arrivare fino a qui se fosse qua, per questo vi dico che non c’è più“. Pure quando una suora lo ignora ha rilanciato la sua tesi, sostenendo che nessuno voglia farsi scappare la notizia della morte di Papa Francesco. In un suo video si è anche lanciato in alcune considerazioni mediche, sostenendo che il Papa non potesse fare colazione dopo due crisi respiratorie.

Non deve sorprendere che questa teoria del complotto sia molto diffusa sui social, infatti oltre ai pellegrinaggi, fuori dall’ospedale spesso suore e preti vengono importunati e si verificano spesso improvvisate all’interno della struttura ospedaliera, in barba alle ansie dei fedeli, sinceramente preoccupati per le condizioni di salute di Papa Francesco. L’onda del complottismo non si ferma, tra teorie e ipotesi, come quella che il Vaticano stia aspettando che la situazione si calmi per poter annunciare la morte di Papa Francesco. “Non ve lo dicono, ma è morto da giorni“.