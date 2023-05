Papa Francesco ha febbre: cancellate udienze oggi/ Pausa dopo impegni serrati di ieri

Papa Francesco questa mattina ha cancellato le udienze di oggi. Non erano previsti incontri tra il Santo Padre e gruppi, ma non ha ricevuto neppure singole persone a causa di una indisposizione. Infatti, ha la febbre. Lo ha confermato la sala stampa vaticana in una nota: «Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina». Una pausa obbligata per il pontefice, che ieri ha avuto un’intensa giornata di lavoro.

Infatti, ha ricevuto gli officiali del dicastero vaticano per il Servizio dello sviluppo umano integrale, il nunzio a Cuba, quello in Albania, un ministro indonesiano, il cardinale Luis Antonio Tagle, i nuovi sacerdoti e diaconi della diocesi di Roma, le suore dell’opera don Orione. Inoltre, Papa Francesco ha incontrato i referenti diocesani e i vescovi del sinodo italiano, a cui ha rivolto un discorso nell’aula Paolo VI. Nel pomeriggio ha preso parte ad un incontro con 50 sindaci di America latina ed Europa, organizzato dalla fondazione Scholas Occurrentes.

PAPA FRANCESCO: “CI SONO GIORNI DOLOROSI…”

Si parla di qualche linea di febbre per Bergoglio che, però, stando a quanto riportato da Repubblica, intende proseguire i propri impegni nei prossimi giorni, a partire dalla messa di Pentecoste di domenica. Resta confermata al momento l’udienza di lunedì al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la consegna annunciata del premio Paolo VI. Quindi, oggi Papa Francesco ha deciso di non ricevere nessuno in udienza, ma ha continuato a lavorare, firmando ad esempio la nomina del suo successore sulla cattedra di Buenos Aires, ora che va in pensione il cardinale Mario Aurelio Poli che aveva nominato poco dopo il Conclave del 2013. Si tratta di monsignor Jorge Ignacio Garcia Cuerva, vescovo di 55 anni, sacerdote impegnato nei quartieri poveri e nelle carceri che Papa Francesco conosceva all’epoca in cui era in Argentina. Delle sue condizioni di salute, comunque, il Santo Padre aveva parlato nell’intervista a Telemundo registrata ieri, confermando di stare meglio: «Posso camminare ora. Il ginocchio si stava aggiustando e prima non riusciva a camminare. Ora ho camminato di nuovo. Ci sono giorni più dolorosi, ma fa parte dell’andamento del disturbo».

