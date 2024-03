“Papa Francesco ha testa da 60enne”/ Il medico personale: “Acciacchi normali, non può stare davanti alla tv”

Sergio Alfieri, il medico che ha operato all’addome Papa Francesco nel 2021 e a giugno scorso, al Corriere della Sera, ha parlato delle sue condizioni di salute. In molti si sono infatti preoccupati dopo averlo visto affaticato in occasione dell’omelia della Domenica della Palme. “Non mi risultato situazioni di preoccupazione. È un uomo di 87 anni con enormi responsabilità. È normale che attraversi momenti di affaticamento”, ha chiarito.

Non sono mancati però i problemi nei mesi scorsi, tanto da essere necessario anche qualche ricovero. “Il Santo Padre sta bene compatibilmente con l’età e le sue episodiche difficoltà respiratorie nei periodi più freddi, anche per il pregresso intervento polmonare subito molti anni addietro”. A ciò si aggiungono i diverticoli e le operazioni per occlusione intestinale e laparocele. “Non lo vedo tutti ma posso assicurare che non ha malattie particolari, si sottopone a controlli periodici”, ha ribadito. I fedeli dunque possono stare tranquilli.

“Papa Francesco ha testa da 60enne”, la testimonianza del suo medico Sergio Alfieri

Anche perché, a proposito delle condizioni di Papa Francesco, il dottor Sergio Alfieri ci ha tenuto a sottolineare che mentalmente sta benissimo. “Il Santo Padre ha la testa di un 60enne e riesce a stare più avanti di noi pur continuando a governare lo Stato Vaticano senza problemi, in prima persona”, ha assicurato. “C’è da dire che quando si affaccia da quella finestra si rivolge a un miliardo e mezzo di cattolici e non solo, cosa che non capita esattamente a tutti quelli della sua età”.

Le responsabilità dunque non mancano al Pontefice. “Ha come è normale gli acciacchi di un anziano che generalmente conduce una vita più tranquilla e magari resta a casa davanti alla televisione. Lui non se lo può certamente permettere. E infatti non salta un impegno o quasi”, ha concluso.

