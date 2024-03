Papa Francesco “Ho la bronchite”/ Il Santo padre in Vaticano: “Non posso leggere il mio discorso”

Papa Francesco è ancora malato, ha la bronchite. A svelarlo è stato lo stesso Santo Padre che stamane, con voce “particolarmente stanca e bassa”, come riferisce TgCom24 tramite il proprio sito web, ha preso parte a tutti gli appuntamenti seppur non proferendo quasi alcun discorso. Nell’aula delle Benedizioni in Vaticano, si è rivolto, interrotto spesso e volentieri da colpi di tosse, ai presenti dicendo: “Ringrazio tutti voi, io ho preparato un discorso ma sentite la mia incapacità di leggerlo per la bronchite”. Papa Francesco ha quindi lasciato il compito di leggere quanto preparato per i giudici ad uno dei suoi collaboratori, mons. Filippo Ciampanelli. Stamane si è tenuta l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Vaticano con l’indirizzo di saluto che è stato tenuto da Alessandro Diddi, promotore di giustizia vaticano che, come scrive TgCom24.it, ha voluto sottolineare la “credibilità” che la giurisdizione vaticana “ormai da anni” ha saputo conquistare nell’ordinamento internazionale “nonostante la sua non appartenenza all’Unione europea” con “processi importanti sia nel settore civile sia nel penale”.

Nella sua mattinata di incontri pubblici, aggiunge L’Avvenire, Papa Francesco ha incontrato anche l’associazione Talita Kum e quindi la suddetta apertura dell’anno giudiziario. “Occorre coraggio – il discorso di Bergoglio letto da mons. Ciampanelli – per andare fino in fondo nell’accertamento rigoroso della verità, ricordando che fare giustizia è sempre un atto di carità, un’occasione di correzione fraterna che intende aiutare l’altro a riconoscere il suo errore. Questo vale in special modo quando emergono e devono essere sanzionati comportamenti che sono particolarmente gravi e scandalosi, tanto più quando avvengono nell’ambito della comunità cristiana”. Bisogna anche avere coraggio, mentre si è impegnati “per assicurare il giusto svolgimento dei processi”, anche perchè “il coraggio disorienta i corrotti”.

PAPA FRANCESCO HA LA BRONCHITE, IL DISCORSO PER L’ASSOCIAZIONE TALITA KUM

Questo invece parte del discorso per l’associazione Talita Kum, di cui fanno parte i genitori che hanno perso un figlio, sempre letto da monsignor Ciampanelli: “La perdita di un figlio è un’esperienza che non accetta descrizioni teoriche e rigetta la banalità di parole religiose o sentimentali di sterili incoraggiamenti o frasi di circostanza, che, mentre vorrebbero consolare finiscono per ferire ancora di più chi, come voi, ogni giorno affronta una dura battaglia interiore. Non dobbiamo scivolare nell’atteggiamento degli amici di Giobbe i quali offrono uno spettacolo penoso e insensato, tentando di giustificare la sofferenza, addirittura ricorrendo a teorie religiose”.











