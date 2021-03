Papa Francesco in Iraq: diretta video e programma/ “Pellegrino di pace e fraternità”

«Siete tutti Fratelli», questo è il motto voluto fortemente da Papa Francesco nell’intraprendere il viaggio apostolico in Iraq, il primo extra Ue dall’inizio della pandemia, da oggi 5 marzo fino all’8 marzo. A poche settimane dal tremendo attentato a Baghdad e con una situazione di tensione interna tra Covid e lotte geo-politiche sul destino del Medio Oriente, il Santo Padre non solo ha confermato il suo viaggio apostolico ma ha offerto questa sua lunga visita in terra irachena – primo Papa nella storia – al processo di pace e fraternità che merita questa Terra martoriata che diede i “natali” al grande padre di tutti i monoteismi, Abramo.

Infondere coraggio e speranza al popolo iracheno e di tutto il Medio Oriente è il primo importantissimo obiettivo del viaggio di Papa Francesco, ma non certo l’unico: si cercherà di continuare e rafforzare i ponti tra il Vaticano e il mondo dell’Islam con il dialogo interreligioso che passerà attraverso l’incontro con uno dei leader musulmani più influenti al mondo, l’Ayatollah Ali al-Sistani. «Il popolo iracheno ci aspetta – ha spiegato nell’ultima l’udienza generale mercoledì scorso – Aspettava San Giovanni Paolo II, quando gli è stato vietato di andare: non si può deludere un popolo per la seconda volta». Come ha riportato l’Ispi in vista dell’importante viaggio apostolico, l’Iraq ha visto diminuire dell’80% la popolazione cristiana negli ultimi 20 anni dopo la deposizione del dittatore Saddam Hussein e la disgregazione dell’unità politica irachena. Ad oggi i cristiani presenti sul territorio sono lo 0,4-0,7% del totale, ma non sarà solo a loro che il Rappresentante di San Pietro guarderà nella visita spalmata su 3 giorni.

IL VIDEO MESSAGGIO AI FEDELI IRACHENI

«Vengo come pellegrino, come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la guarigione delle ferite. E giungo tra voi come pellegrino di pace, a ripetere: «Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8). Sì, vengo come pellegrino di pace in cerca di fraternità, animato dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme, anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose, nel segno del padre Abramo, che riunisce in un’unica famiglia musulmani, ebrei e cristiani», così scrive Papa Francesco nel video messaggio inviato prima del Viaggio Apostolico in Iraq.

Bergoglio parla ai testimoni e ai martiri della fede che resistono nel vivere con e per Gesù nonostante tutti i drammi e le persecuzioni: «Sono onorato di incontrare una Chiesa martire: grazie per la vostra testimonianza! I tanti, troppi martiri che avete conosciuto ci aiutino a perseverare nella forza umile dell’amore. Avete ancora negli occhi le immagini di case distrutte e di chiese profanate, e nel cuore le ferite di affetti lasciati e di abitazioni abbandonate. Vorrei portarvi la carezza affettuosa di tutta la Chiesa, che è vicina a voi e al martoriato Medio Oriente e vi incoraggia ad andare avanti». Un viaggio nel segno di Abramo, come ricorda ancora il Papa nel video messaggio «Da voi, millenni fa, Abramo incominciò il suo cammino. Oggi sta a noi continuarlo, con lo stesso spirito, percorrendo insieme le vie della pace! Per questo su tutti voi invoco la pace e la benedizione dell’Altissimo. E a tutti voi chiedo di fare lo stesso di Abramo: camminare nella speranza e mai lasciare di guardare le stelle».



PAPA IN IRAQ, IL PROGRAMMA

La sala stampa del Vaticano ha diffuso il lungo programma del viaggio apostolico di Papa Francesco, visibile in diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News e diretta tv su Tv2000: questa mattina la partenza da Fiumicino con il saluto del Premier Mario Draghi che verrà personalmente in aeroporto per un breve ma significativo colloquio con il Santo Padre. L’arrivo a Baghdad è previsto nel pomeriggio con accoglienza ufficiale e incontro con il Primo Ministro Mustafa Al-Kadhimi presso Palazzo Presidenziale, con visita di cortesia al Presidente della Repubblica Palazzo Presidenziale. A seguire, in chiusura della prima giornata in Iraq, l’incontro del Papa con i vescovi, sacerdoti, religiosi e seminaristi nella Cattedrale Siro-Cattolica di “Nostra Signora della Salvezza” a Baghdad.

Sabato 6 marzo il Santo Padre si trasferirà a Najaf, la città santa degli sciiti, con l’atteso incontro con il grande ayatollah Sayyid Ali Al-Husaymi Al-Sistani; a seguire, il volo verso Nassiriya, per l’incontro interreligioso presso la Piana di Ur. Nel pomeriggio il rientro a Baghdad con celebrazione della Santa Messa presso la Cattedrale Caldea di San Giuseppe. Domenica 7 marzo invece la partenza per Erbil dove incontrerà i rappresentanti della regione autonoma del Kurdistan iracheno: a seguire, volo in elicottero verso Mosul per la preghiera di suffragio per le vittime della guerra presso Hosh al-Bieaa. Al termine, Papa Francesco si recherà sempre in elicottero per Qaraqosh, con la visita alla comunità cristiana locale e la recita dell’Angelus. Nel pomeriggio, il rientro a Erbil dove la Santa Messa sarà celebrata nello Stadio “Franso Hariri”, prima di rientrare a Baghdad. Il giorno dopo, lunedì 8 marzo, cerimonia di congedo all’aeroporto di Baghdad per il rientro a Roma-Ciampino.





