Papa Francesco in Madagascar/ Diretta streaming “Non strumentalizziamo la religione”

E’ in corso in questi istanti la messa di Papa Francesco, celebrata presso il campo diocesano di Antananarivo, capitale del Madagascar. Dopo il Mozambico, il Santo Padre sta proseguendo il suo viaggio apostolico in Africa, e dinanzi a migliaia di fedeli ha spiegato: “Chiunque non è in grado di vedere l’altro come un fratello – le parole riportate dall’agenzia Adnkronos – di commuoversi per la sua vita e la sua situazione, al di là della provenienza familiare, culturale, sociale, non può essere discepolo di Cristo: il suo amore e la sua dedizione sono un dono gratuito di tutti e per tutti”. Bergoglio sottolinea come camminare al seguito di Gesù non sia molto riposante: “la vita nuova che Cristo ci propone – osserva il Pontefice – sembra scomoda e si trasforma in una scandalosa ingiustizia per coloro che credono che l’accesso al Regno dei Cieli possa limitarsi o ridursi solamente ai legami di sangue, all’appartenenza a un determinato gruppo, a un clan o una cultura particolare”.

Ma è fin troppo facile cadere nella corruzione e nei favoritismi: “quando la parentela diventa la chiave decisiva e determinante di tutto ciò che è giusto e buono – avverte Sua Santità – si finisce per giustificare e persino consacrare alcuni comportamenti che portano alla cultura del privilegio e dell’esclusione, favoritismi, clientelismi e quindi corruzione”. Il Papa sottolinea come sia molto difficile seguire la strada indicata dal Signore quando si vuole identificare il Regno dei Cieli con i propri interessi personali, o per una qualche ideologia che poi finisce per strumentalizzare il nome di Dio “o la religione per giustificare atti di violenza, di segregazione e persino di omicidio, esilio, terrorismo ed emarginazione”. Il Maestro, aggiunge Papa Francesco, ci incoraggia a costruire la storia con la fraternità e la solidarietà “nel rispetto gratuito della terra e dei suoi doni contro qualsiasi forma di sfruttamento”. Qundi invita i presenti ad aprire gli occhi: “Guardiamoci intorno: quanti uomini e donne, giovani, bambini soffrono e sono totalmente privi di tutto! Questo non fa parte del piano di Dio”.





