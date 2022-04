Papa Francesco in omelia “Dio non esiste!”/ Video integrale ‘smonta’ la bufala social

PAPA FRANCESCO DICE “DIO NON ESISTE” MA NON NEL SENSO INVOCATO DAL VIDEO-BUFALA

Papa Francesco in un’omelia della Messa da Casa Santa Marta ha detto esplicitamente “Dio non esiste eh!”: il video emerso negli ultimi giorni sui social (in particolare su Tik Tok) è divenuto subito virale ma offre fin da subito un fortissimo “odore” di bufala.

Ebbene, premettiamo subito: l’omelia è vera, solo che risale al 2014. Il passaggio sulla “non esistenza di Dio” è però spiegato e documentato dallo stesso Papa Francesco appena dopo la sua frase “provocatoria” e fa ben capire che non è stato colpito tutto d’un colpo dall’oblio dell’eresia. Da ultimo, lo stesso video girato sui social dal titolo “Papocchio Francesco: “Dio non esiste!” In realtà se visto per intero fa già ben capire quale fosse la reale intenzione del Santo Padre. Riavvolgendo il nastro, torniamo a quel 9 ottobre 2014, giorno in cui nella consueta omelia da Santa Marta il “nuovo” Pontefice (nominato un anno e mezzo prima nel Conclave post-dimissioni di Benedetto XVI) utilizza un termine molto particolare per esprimere il concetto di Santissima Trinità.

IL VERO MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO SULL’ESISTENZA DI DIO E DELLA TRINITÀ

«La preghiera – afferma Papa Francesco nell’omelia oggi riemersa sui social “montata” ad arte – si fa con l’amico, che è il compagno di cammino della vita, si fa col Padre e si fa nello Spirito Santo. L’amico è Gesù. E’ Lui che ci accompagna e ci insegna a pregare. E la nostra preghiera deve essere così, trinitaria. Tante volte: ‘Ma lei crede?’: ‘Sì! Si!’; ‘In che crede?’; ‘In Dio!’», sottolinea ancora il Santo Padre durante la Santa Messa mattutina di ormai 8 anni fa.

«‘Ma cosa è Dio per lei?’; ‘Dio, Dio!’. Ma Dio non esiste: non scandalizzatevi! Dio così non esiste! Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: sono persone, non sono un’idea nell’aria… Questo Dio spray non esiste! Esistono persone!»: questo il passaggio centrale che non dice nulla di nuovo rispetto alla Dottrina Sociale della Chiesa. Il Cristianesimo è compagnia umana di Dio all’uomo, la Trinità è il “mistero” più profondo della dottrina cristiana: usando ancora le parole di Papa Francesco di quel lontano 2014, «Gesù è il compagno di cammino che ci dà quello che chiediamo; il Padre che ha cura di noi e ci ama; e lo Spirito Santo che è il dono, è quel di più che dà il Padre, quello che la nostra coscienza non osa sperare». Insomma, il video dell’omelia smentisce appieno la “bufala” creata ad arte sui social per far dire al Papa quello che non aveva alcuna intenzione di annunciare. Non ci credete? Sentite voi stessi qui sotto.

