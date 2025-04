LA TERZA SORPRESA DI PAPA FRANCESCO DOPO LE DIMISSIONI DAL GEMELLI: PIAZZA SAN PIETRO “SMOSSA” DALL’ARRIVO ALL’IMPROVVISO

Il saluto alla finestra dell’ospedale, la benedizione al termine della Messa per il Giubileo degli Ammalati, e ora la breve apparizione nella Basilica di San Pietro a pochi giorni dall’inizio della Settimana Santa: quella avvenuta oggi per Papa Francesco è la terza sorpresa dopo il grande spavento del ricovero per polmonite bilaterale a cavallo tra febbraio e marzo 2025. A tre giorni dalla Domenica delle Palme, dove il Santo Padre molto probabilmente non riuscirà a celebrare la Santa Messa e seguente benedizione degli ulivi, la sorpresa dei fedeli pellegrini giunti in Piazza San Pietro è stata sorprendente.

Poco prima delle ore 13 – spiega Vatican News – all’interno della più importante Cattedrale cattolica al mondo, è apparso tra le navate con la sua ormai inconfondibile carrozzina (spinta dall’assistente sanitario Massimiliano Strappetti) Papa Francesco, in “borghese” (con pantaloni e un plaid sulle gambe) per un fuori-programma all’interno della sua lunga convalescenza prevista per 2 mesi in Casa Santa Marta. Appena due giorni fa l’ultimo bollettino delle condizioni sanitarie presentava un quadro stazionario, con infezioni polmonari ancora presenti, ma con una generale condizione in miglioramento sia sul fronte motorio che per l’esercizio della voce.

I LAVORI DI RESTAURO, L’ABBRACCIO AI FEDELI E LA PREGHIERA: BUONI SEGNALI VERSO LA SETTIMANA SANTA

Dopo la bella sorpresa davanti ai 20mila cattolici in Piazza per il Giubileo della Sanità, Papa Francesco torna ad apparire in pubblico: ha attraversato la Porta della Preghiera prima di recarsi all’interno della Basilica, causando una folla improvvisata attorno di fedeli contenti di vedere il Santo Padre in buona condizione e ottimo umore. Bergoglio si è fermato a pregare sulla Tomba di San Papa Pio X all’interno di San Pietro, salvo fermarsi a scambiare saluti e benedizioni ai fedeli presenti tra le navate e le colonne del Bernini.

Il tam-tam a voce passato nel giro di pochi minuti ha portato moltissime persone accorrere verso San Pietro, con le autorità che hanno faticato per mantenere il cordone di sicurezza attorno a Papa Francesco: tra i tanti saluti anche due restauratrici che da tempo lavorano all’interno della Basilica, riconosciute dal Santo Padre che le ha salutate calorosamente. «Mi dispiace Sua Sanità, ho le mani fredde», ha detto una delle due lavoratrici ai restauri in San Pietro, con il Pontefice che ha voluto comunque stringerle le mani ringraziandola per il lavoro compiuto, facendo anche i complimenti per i risultati.

Sono tanti piccoli segnali ma queste tre sorprese nelle ultime settimane fanno capire il desiderio del Papa di voler tornare ad una sorta di normalità, seppure conscio delle complesse condizioni e strascichi della lunga polmonite sofferta: come fa capire il Vaticano con le ultime novità dopo i bollettini, è esclusa la celebrazione della Santa Messa nei prossimi giorni di Settimana Santa, ma potrebbe assistere comunque in disparte salvo poi benedire la Piazza negli istanti finali della celebrazione per la Domenica delle Palme. Lo stesso poi potrebbe essere ripetuto anche nei riti dei prossimi giorni, senza escludere del tutto eventuali nuove “sorprese” di un Pontefice che vuole stringersi ancora di più attorno al proprio popolo.