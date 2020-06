Papa Francesco incontra medici Lombardia e Fontana/ “Luce dopo le tenebre”

Questa mattina, 20 giugno 2020, Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ed una delegazione di rappresentanti del settore sanitario regionale e internazionale, delle associazioni di volontariato, della Protezione civile, degli Alpini e della Regione in prima linea contro l’emergenza coronavirus. Il presidente della Regione ha elogiato uomini e donne che «hanno donato il proprio lavoro, tempo e professionalità per aiutare altrettanti uomini e donne, sconvolti da una malattia inattesa e imprevedibile», mettendo in risalto di aver attraverso uno dei momenti più difficili della loro vita. «Una prova umanamente dura», ha aggiunto il governatore Fontana, che ha ammesso di essere più volte trovato «a boccheggiare alla ricerca di un’aria che parlasse di speranza, che mi desse un segnale, non solo a parole, che ce l’avremmo fatta».

PAPA FRANCESCO INCONTRA FONTANA E MEDICI DELLA LOMBARDIA

«Il Suo pontificato ci insegna, ogni giorno, che nessuno deve rimanere indietro; nessuno essere dimenticato. Né i giovani, che devono costruire la propria famiglia e il nostro futuro; né gli anziani, preziosi testimoni di memoria e tradizioni; né i bambini; né i milioni di lavoratori che hanno contribuito al benessere di tanti cittadini lombardi», le parole di Attilio Fontana, che ha poi invitato Papa Francesco in Lombardia per portare consolazione alle famiglie delle vittime ed ai tanti malati che hanno sofferto in questi ultimi mesi. Il pontefice ha elogiato medici e infermieri – «silenziosi artigiani della cultura della prossimità e della tenerezza» – che sono diventati angeli per i pazienti durante l’emergenza sanitaria. Il papa ha poi sottolineato: «Nel turbine di un’epidemia con effetti sconvolgenti e inaspettati, la presenza affidabile e generosa del personale medico e paramedico ha costituito il punto di riferimento sicuro per malati e i loro familiari».



