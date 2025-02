Chiuso da 12 lunghissimi giorni all’interno di una stanza del Policlinico Gemelli di Roma e con un quadro clinico che – pur restando di fatto grave e fragile – sembra mostrare qualche lieve miglioramento, Papa Francesco sembra non aver smesso un attimo di lavorare tanto che è arrivata proprio oggi la conferma che dal nosocomio capitolino ha convocato un Concistoro per beatificare Servi di Dio e canonizzare Beati che vede al centro sette differenti figure: prima di arrivarci, vale la pena ricordare che attualmente il Pontefice è alle prese con una grave polmonite bilaterale che l’ha costretto ad una massiccia terapia antibiotica e ad una trasfusione legata alla piastrinopenia scoperta lo scorso 22 febbraio; il tutto restando attivo e in costante contatto con il Vaticano.

Proprio ieri – infatti – Papa Francesco ha ricevuto nella sua stanza al Policlinico Gemelli il segretario dello Stato vaticano Pietro Parolin e il sostituto per gli Affari Generali Edgar Peña Parra in presenza dei quali ha concesso l’autorizzazione al Concistoro, promulgando al contempo alcuni nuovi decreti: tra questi – si legge nel bollettino della Santa Sede – ha formalizzato le nomine a Segretari generali per monsignor Emilio Nappa e per l’avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi, concedendo i pieni poteri a suor Raffaella Petrini sulle loro competenze; formalizzando al contempo anche le rinunce e le nuove nomine per i vescovi di São Sebastião do Rio de Janeiro, Vancouver, Itapetininga e Itabuna.

Papa Francesco convoca un Concistoro dal Policlinico Gemelli: chi sono i nuovi beati e chi diventerà Servo di Dio

Oltre ai decreti, però, a sorprendere in particolar modo è proprio la scelta di Papa Francesco di indire il Concistoro che rappresenta una scelta unica nel suo genere perché – oltre al fatto ovvio che prima d’ora nessun predecessore l’ha mai fatto da una camera d’ospedale – ha ‘scavalcato’ la consuetudine di attendere i decreti di beatificazione emanati dal Dicastero dei santi attualmente presieduto da Marcello Semeraro; segnale – forse – che il Pontefice è desideroso di tornare al più presto al suo lavoro nel corso dell’importantissimo Anno santo del Giubileo.

Come dicevamo già prima, i ‘protagonisti’ del Concistoro convocato da Papa Francesco saranno sette: da un lato sono due le beatificazioni per Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros e Bartolo Longo; mentre dall’altro i nuovi ‘Servi di Dio’ – per i quali si avvicina sempre di più la beatificazione, per la quale resta necessario attestare un miracolo – saranno il carabiniere Salvo D’Acquisto, il sacerdote statunitense Emilio Giuseppe Kapaun, il sacerdote spagnolo Michele Maura Montaner, il sacerdote italiano Didaco Bessi e la fedele polacca Cunegonda Siwiec.