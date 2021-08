Papa Francesco, interrompe l’udienza generale per telefonata urgente/ Risponde e…

Fuori programma oggi, 11 agosto, al termine dell’udienza generale di Papa Francesco nell’Aula Paolo VI. Come di consueto accade, il Pontefice, dopo la catechesi e prima di rientrare nella sua residenza, si stava avvicinando ai fedeli delle prime file per salutarli. È a questo punto che è accaduto qualcosa di inaspettato: prima di scendere dal palco per avvicinarli a loro, il Papa viene raggiunto da un collaboratore che gli passa un cellulare. Una telefonata urgente a cui ha dovuto, insomma, rispondere immediatamente. I fedeli presenti hanno assistito alla scena con un misto di stupore e curiosità. La telefonata, stando a quanto riportato, è durata pochi istanti, durante i quali il Pontefice ha gesticolato col braccio, poi più nulla.

Telefonata urgente al Papa: chi era? La replica del Vaticano

La scena ha inevitabilmente sorpreso i fedeli presenti ma anche tutti i lettori, essendo alquanto inusuale che il Papa interrompi un’udienza generale per una telefonata. Non è dato sapere chi ci fosse dall’altra parte del telefono e, quindi, quale fosse l’urgenza che ha richiesto una così immediata risposta di Papa Francesco. Il Vaticano, interpellato su quanto accaduto, si è limitato a rivelare che si trattava di una telefonata privata e che dunque non può essere comunicato nulla al riguardo, stando a quanto riportato da Quotidiano.net. C’è da dire che non è la prima volta che il Pontefice rompe gli schemi del rigido protocollo vaticano. In più occasioni ha infatti modificato le usanze tipicamente papali, come quando ha deciso di andare a vivere a Casa Santa Marta.

