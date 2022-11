Papa Francesco: “La consolazione permette di vedere Dio”/ La forza del Signore…”

Papa Francesco: “Così si può vedere la presenza di Dio”

Nel corso della nona udienza generale dedicata al tema del discernimento, Papa Francesco spiega che la consolazione spirituale, luce dell’anima è quella che ci permette “di vedere la presenza di Dio in tutte le cose”, anche nel dolore. Come ci insegna la “perfetta letizia di san Francesco” che consente “familiarità con Dio”, la consolazione dona pace ma allo stesso tempo c’è bisogno di discernimento per distinguerla dalle false consolazioni che “portano a ripiegarsi su se stessi”, utilizzando Dio come “un oggetto a nostro uso e consumo”.

Così Papa Francesco ha affrontato il tema del discernimento spirituale. Si tratta di un elemento importante “da non dare per scontato, perché può prestarsi a degli equivoci”. A detta del Pontefice “È un’esperienza di gioia interiore, che consente di vedere la presenza di Dio in tutte le cose; essa rafforza la fede e la speranza, e anche la capacità di fare il bene. La persona che vive la consolazione non si arrende di fronte alle difficoltà, perché sperimenta una pace più forte della prova”.

Papa Francesco: "Se la consolazione è autentica…"

Papa Francesco ha voluto poi lanciare una sorta di allarme: “Se la consolazione autentica è come una goccia su una spugna, è soave e intima, le sue imitazioni sono più rumorose e appariscenti, sono fuochi di paglia, senza consistenza, portano a ripiegarsi su sé stessi, e a non curarsi degli altri. La falsa consolazione alla fine ci lascia vuoti, lontani dal centro della nostra esistenza. Quando noi ci sentiamo felici, in pace, siamo capaci di fare qualsiasi cosa. Ma non confondere quella pace con un entusiasmo passeggero, perché l’entusiasmo oggi è, poi cade e non c’è più”.

Il Pontefice, lasciando per un attimo da parte il tema della consolazione, ha voluto inviare un pensiero in Qatar, dove si stanno svolgendo i Mondiali di calcio: “Desidero inviare il mio saluto ai giocatori, ai tifosi e agli spettatori che seguono da vari continenti i campionati mondiali di calcio che si stanno giocando in Qatar. Possa questo importante evento essere occasione di incontro e di armonia tra le nazioni favorendo la fratellanza e la pace tra i popoli”.











