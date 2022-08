Papa Francesco/ “La guerra in Ucraina una pazzia che pagano gli innocenti”

La guerra è una pazzia che pagano gli innocenti: Papa Francesco senza mezzi termini nel sesto mese di conflitto tra Russia e Ucraina. Intervenuto al termine dell’udienza generale, il Pontefice ha rinnovato l’invito a implorare dal Signora la pace per “l’amato popolo ucraino” che sta patendo l’orrore della guerra. “Auspico che si intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhzhia”, le sue parole riportate da Vatican News.

Papa Francesco si è soffermato sulle centinaia di persone asserragliate a Zaporizhzhia: “Porto nel cuore i prigionieri soprattutto quelli che si trovano in condizioni fragili e chiedo alle autorità responsabili di adoperarsi per la loro liberazione”.

PAPA FRANCESCO: “GUERRA IN UCRAINA UNA PAZZIA”

Papa Francesco ha dedicato un pensiero ai bambini, a quelli che hanno perso la vita in questi mesi di conflitto e a quelli rifugiati, in fuga dall’orrore. “Tanti feriti, tanti bambini ucraini e bambini russi sono diventati orfani”, ha spiegato Bergoglio, ricordando che l’orfanità non ha nazionalità, siano russi o siano ucraini: “Penso a tanta crudeltà a tanti innocenti che stanno pagando la pazzia, la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra una pazzia. E nessuno che è in guerra può dire: “No, io non sono pazzo”. La pazzia della guerra…”. Nel corso del suo intervento, Papa Francesco ha anche ricordato l’attentato a Darya Dugina, figlia dell’ideologo Aleksandr Dugin, considerato molto vicino a Vladimir Putin: “Penso alla povera ragazza volata in aria per una bomba sotto il sedile in una macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra, gli innocenti”. Il Pontefice si è poi scagliato contro il commercio di armi e contro tutti coloro che ricavano conflitto dalla guerra: “Coloro che guadagnano con il commercio delle armi sono delinquenti che ammazzano l’umanità”

