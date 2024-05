Papa Francesco: “l’amicizia di Gesù è per sempre”/ “Come i veri amici perdona e non ci abbandona mai”

L’AMICIZIA CHE NON ABBANDONA MAI E IL VOLTO DI GESÙ: IL REGINA COELI DI PAPA FRANCESCO

«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici»: il Vangelo di San Giovanni Apostolo in questa VI Domenica di Pasqua è stato al centro del Regina Coeli di Papa Francesco dal Balcone di Piazza San Pietro. Con un importante e commosso messaggio a commento delle Letture di oggi, il Santo Padre ha ribadito la centralità dell’amicizia nella fede cristiana, amicizia che sgorga dall’amore di Cristo per ognuno dei suoi “fratelli”: «Non vi chiamo più servi, ma amici», diceva Gesù nel discorso agli Apostoli fissato dal passo di Giovanni 15, 9-17 al centro del Vangelo di oggi 5 maggio 2024.

Appello di Trieste per la pace: CL con i movimenti cattolici/ “La carità della politica fermi la guerra”

Papa Francesco spiega come nel linguaggio biblico il concetto di “servo” non è inteso come potremmo pensarlo nella contemporaneità di oggi, bensì intende dire «una persona speciale a cui si affida un compito importante». Gesù però guardando il cuore dell’uomo vede sempre molto di più, ovvero un volto amico: fin da piccoli, l’esperienza dell’amicizia è uno dei valori più grandi che possiamo sperimentare, dall’offrire doni e regali fino allo scambio dei primi segreti in adolescenza, per non parlare della lealtà tra giovani e la condivisione di tutta la vita da adulti, come «da vecchi condividiamo i ricordi, le considerazioni e i silenzi di lunghe giornate». Così Papa Francesco invita ciascun cristiano a pensare ai propri amici in modo da ringraziare il Signore per quel dono immenso ricevuto: «Un vero amico non ti abbandona, nemmeno quando sbagli: ti corregge, magari ti rimprovera, ma ti perdona e non ti abbandona».

SCENARIO GENDER/ Nella famiglia il primo esempio "vitale" della differenza uomo-donna

Ecco, Gesù è proprio quell’amico, che non abbandona mai e che ci lega a lui per sempre se noi lo vogliamo. Prima di recitare il Regina Coeli – come da tradizione, sostituisce l’Angelus domenicale nel periodo tra la Pasqua e la Pentecoste – il Papa chiede ai cristiani presenti in piazza o collegati in streaming da casa, quale volto è per noi il Signore: «Il volto di un amico o di un estraneo? Mi sento amato da Lui come una persona cara? E qual è il volto di Gesù che testimonio agli altri, specialmente a quelli che sbagliano e hanno bisogno di perdono?».

PAPA FRANCESCO DOPO IL REGINA COELI: NUOVO APPELLO PER LA PACE, DALL’UCRAINA AL MEDIO ORIENTE

Dopo la recita congiunta del Regina Coeli, Papa Francesco dedica il messaggio successivo alla catechesi della Domenica ad un rinnovato e accorato appello di pace contro le varie guerre presenti nel mondo: «no alle guerre, sì al dialogo», tuona il Santo Padre dal Vaticano. Nei giorni intensi delle trattative fra Israele e Hamas al Cairo sullo stop al conflitto in Gaza, Papa Francesco ribadisce come la pace va rinnovata «affinché il dialogo fra loro si rafforzi e porti frutti buoni».

Chiesa Germania approva Comitato sinodale contro volontà Vaticano/ Solo 4 vescovi ‘ribelli’ al rischio scisma

Dal Medio Oriente alla compianta e martoriata Ucraina, Papa Francesco chiede alla cristianità intera di pregare per la pace in quanto troppe vite ancora soffrono troppo per il conflitto: nel giorno in cui poi i cristiani ortodossi festeggiano la Pasqua, il Santo Padre invoca il Signore Risorto affinché «colmi di gioia e di pace tutte le comunità, e conforti quelle che sono nella prova. A loro Buona Pasqua». Qui sotto il video integrale del Regina Coeli di Papa Francesco, sia nel messaggio sull’amicizia cristiana prima della preghiera che negli appelli contro le guerre verso gli ultimi minuti.

Un vero amico non ti abbandona, nemmeno quando sbagli: ti corregge, magari ti rimprovera, ma ti perdona e non ti abbandona. Nel #VangelodiOggi (Gv 15,9-17) Gesù ci dice che noi per Lui siamo proprio questo, amici. — Papa Francesco (@Pontifex_it) May 5, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA