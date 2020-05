Papa Francesco: “Maternità umiliata”/ Lettera a giornalista: “Conta solo l’economia”

Pubblicità

Papa Francesco medita sulla maternità, sul ruolo e sulle difficoltà che le madri affrontano troppo spesso nel mondo di oggi, per colpa del Coronavirus ma non solo, in una lettera che il Pontefice ha inviato alla giornalista Nina Fabrizio, collaboratrice dell’ANSA, autrice del volume ‘Francesco, il Papa delle Donne‘, pubblicato dalla casa editrice San Paolo.

La stessa Fabrizio aveva voluto inviarne una copia a Papa Francesco, che lo ha letto e ha risposto all’autrice con parole molto significative, riportate dall’ANSA: “Risuona nell’animo la domanda di ogni mamma: ‘In quale mondo vivrà mio figlio?’. Preghiamo per loro, affinché il Signore doni il coraggio di accompagnare i figli con la fiducia che sarà certamente un mondo diverso, ma sarà sempre un mondo che il Signore amerà tanto. Oggi la maternità viene umiliata, perché l’unica crescita che interessa è quella economica”.

Papa Francesco dunque riflette sui tanti ostacoli che troppo spesso oggi una donna deve superare per vivere la propria maternità in un mondo che spinge evidentemente verso altre priorità, a maggior ragione ora che il Coronavirus costituisce una preoccupazione in più in ogni parte del mondo.

PAPA FRANCESCO E IL VALORE DELLA MATERNITÀ DELLA DONNA

L’autrice Nina Fabrizio aveva allegato al libro inviato a Papa Francesco anche alcune recenti sue inchieste su come le donne in attesa stanno vivendo il delicato momento della pandemia, con tutte le limitazioni che ne conseguono per una serena maternità.

Nella sua lettera di ringraziamento il Papa dunque approfondisce questo aspetto: “La ringrazio per il messaggio, le riflessioni e il libro ‘Francesco, il Papa delle donne’, che Lei ha voluto cortesemente inviarmi. Sono un contributo che mi permette di conoscere più da vicino, in questo momento delicato della pandemia, la sensibilità delle donne in attesa del parto“. Come però accennavamo, di certo tutti i problemi legati alla maternità possono essere legati al Coronavirus.

Papa Francesco sottolinea dunque le storture di un mondo che non mette la vita umana al primo posto con parole chiarissime: “Ci sono madri che rischiano viaggi impervi per cercare disperatamente di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono giudicate numeri in esubero da persone che hanno la pancia piena, ma di cose, e il loro cuore vuoto di amore”.



