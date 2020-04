Papa Francesco, Messa Divina Misericordia/ Diretta video: Wojtyla e Santa Faustina

Pubblicità

Mentre il coronavirus costringe ancora fedeli e chiese a rimanere lontane, una delle poche possibilità di seguire la Santa Messa della domenica è rappresentata dalla fitta agenda di appuntamenti di Papa Francesco e dell’intera Chiesa Cattolica in rigorosa diretta tv (su Tv2000) e streaming video su Vatican News. Quello che però si celebra oggi nella Domenica della Divina Misericordia è stato scelto con un lieve cambiamento di programma rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere anche nella recente Settimana Santa: per celebrare i 20 anni dalla canonizzazione di Suor Faustina Kowalska e dall’istituzione della Festa per la Divina Misericordia fortemente voluta da Papa Giovanni Paolo II, il Santo Padre Francesco presiederà la Santa Messa nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia, luogo di particolare devozione alla Divina Misericordia.

L’appuntamento è alle ore 11 con la diretta su Tv2000 e in video streaming su YouTube Vatican News: a seguire, Papa Francesco reciterà il Regina Coeli (che sostituisce l’Angelus per il tempo dopo la Pasqua). Una festa non come le altre per Francesco che sul concetto di misericordia ci ha costruito un intero Pontificato: per questo motivo ha deciso di recarsi nel Santuario a pochi passi dal Vaticano per rendere omaggio al luogo di fortissima spiritualità dove Gesù misericordioso è apparso a santa Faustina Kowalska.

LA DIVINA MISERICORDIA E SUOR FAUSTINA

Come ha rcirodasto nell’ultima Udienza Generale Papa Francesco, la festa della Divina Misericordia è stata voluta fortemente da Gesù nel dialogo straordinario durante l’apparizione (verificata dalla Chiesa nella fase di canonizzazione di Suor Faustino) tra Gesù e la santa nel 1931 a Plock: «perché sia riparo e rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori». Nel 1995 Papa Giovanni Paolo II, 5 anni prima di istituire la festa ufficiale nella Santa Chiesa Cattolica, ha visitato il santuario a pochi metri dal Vaticano rendendo così grazie a Dio con queste parole «questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, annessa all’omonimo ospedale e divenuta Centro specializzato per la pastorale degli infermi come pure per la promozione della spiritualità della Divina Misericordia. È molto significativo ed opportuno che proprio qui, accanto all’antichissimo ospedale, si preghi e si operi con costante sollecitudine per la salute del corpo e dello spirito» (fonte Vatican News, ndr).

Il legame tra il Santo polacco, la Domenica dell’Ottava di Pasqua e la Divina Misericordia è fortissimo: il 30 aprile del 2000, prima domenica dopo Pasqua, detta “in albis”, istituì questa festa, alla vigilia della stessa festa nel 2005 Papa Karol Wojtyla si spegneva e saliva in Cielo dal Padre e sempre nella Domenica della Divina Misericordia il suo successore e amico Benedetto XVI beatificò Papa Giovanni Paolo II. Da ultimo, sempre nella stessa domenica “in albis” Papa Francesco proclamava santo il Papa polacco che rivoluzionò il messaggio di Cristo nel mondo.

L’INDULGENZA PLENARIA

Come riporta il comunicato della Santa Sede, anche per chi assiste alla Santa Messa in memoria di Santa Faustina nel giorno della Divina Misericordia potrà ricevere l’indulgenza plenaria: istituendo la festa della Divina Misericordia nel 2000, Papa Wojtyla concesse l’indulgenza plenaria alle consuete condizioni stabilite dal decreto istitutivo della Penitenzieria apostolica: «Confessione sacramentale, Comunione eucaristica non appena sarà possibile, e preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice al fedele che nella Domenica seconda di Pasqua, ovvero della ‘Divina Misericordia’, in qualunque chiesa o oratorio, con l’animo totalmente distaccato dall’affetto verso qualunque peccato, anche veniale, partecipi a pratiche di pietà svolte in onore della Divina Misericordia, o almeno reciti, alla presenza del SS.mo Sacramento dell’Eucaristia, pubblicamente esposto o custodito nel tabernacolo, il Padre Nostro e il Credo, con l’aggiunta di una pia invocazione al Signore Gesù Misericordioso».

La misericordia non elimina la giustizia, ma la supera spiegava San Giovanni Paolo II nella sua Enciclica dedicata a “Dio ricco di misericordia”: «Perché la misericordia non è un buonismo, ma la giustizia umana senza Dio porta alla negazione dell’uomo, ad un sistema di schiavitù e alla negazione della dignità della persona».





